İskender Günen

Eksikler sonuçta belirleyici oldu

Freiburg, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan bir takım. Şu anda da Almanya Ligi'nde üçüncü sırada. Trabzonspor, kendi sahasındaki bu maça sakatlıklar göz önüne getirildiğinde rotasyonlu bir kadro ile çıkmak zorunda kaldı. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde Freiburg, topa sahip olarak Trabzonspor'un saha kenarından atak girişimlerini yaptı. Duran top kaynaklı gelen golle de 1-0 öne geçti. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar var. Defansın ortasında oynayan Cenk daha dikkatli olmak zorunda. Bu maçta bir kez daha görüldü ki, top üçüncü bölgeye taşındığında sistemi çalıştıran oyuncular, Franculino ve Aral. Onuachu'ya, kenardan istediği toplar gelmediğinde dün olduğu gibi takımı 10 kişi oynatmakta. Orta alanda rakibe baskı yapan, top kazanma becerisi olan ve aldığı topla dikey oynama alışkanlığına sahip Folcarelli bu maçta arandı. İkinci yarıda yoğun bir baskı oluşsa da üretkenlikten uzak olmanın en büyük nedeni ise top üçüncü bölgeye geldiğinde bir türlü gerekli organizasyonların yapılamamasıydı. Salah, rakibin tatlı sert oyunundan dolayı etkisiz kaldı ve iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Lig ve Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzon, ilk yenilgisini aldı. Bunu normal karşılamak gerekir. Takımın eksikleri olduğunu göz ardı edemeyiz.