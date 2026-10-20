İskender Günen

Muhammed Salah tam bir fenomen

Galatasaray maçından sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı da geçme başarısı gösterdi. Böylesi kritik mücadele kağıt üzerindeki taktiksel beklentileri doğrularken yüksek tempolu ve nefes kesen bir 90 dakikaya sahne oldu. Thomas Reis geldikten sonra Trabzonspor'un oyun kurgusunun değiştiğini gözlemledik. Onuachu'nun yerine Franculino'ya şans verdikten sonra kenardan geliştirilen ataklarda orta yapmak yerine ikili oyunlar tercih edilerek pozisyonlar üretmeye çalışan bir Trabzonspor var. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde Beşiktaş topa daha fazla sahip oldu. Orta alanda üstünlüğü aldı. İki kenardan geliştirdiği ataklarda girdiği gol pozisyonlarında Onana öne çıkan isimdi.

Trabzonspor'un böylesi maçlarda en büyük silahı, karşı atak başarısı... Muçi ile gelişen atakta Ozan'la Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarıda her iki takımın da girdiği pozisyon var. Özellikle Franculino ikinci golü atabilse Trabzonspor soyunma odasına daha rahat gidebilirdi. İkinci yarıda ise Beşiktaş bütün riskleri alınca arkada büyük boşluklar bıraktı. Eğer Trabzonspor final paslarını daha iyi değerlendirebilse maç daha erken bitebilirdi. Savunma Onana ile birlikte kusursuz bir performansa imza attı. Özellikle Nwaiwu savunmanın en iyisi olarak öne çıktı. Salah ile gelen ikinci gol ve büyük maçta alınan 3 puan Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu ortaya çıkardı. Salah her maçta kalitesini ortaya koyarak takıma büyük katkı yapan bir fenomen.