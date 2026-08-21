İskender Günen

Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

Maçı iki ayrı devre olarak yorumlamak gerekmekte. Fatih Tekke ilkyarıda çift forvetli, oldukçafizikli ve direkt bir hücum hattıylamaça çıktı. Böyle bir sistemde orta alan oyuncularının performansları büyük önem taşır. Ferencvaros çoğu zaman 3'lü orta saha ile üstüne geldiğinde öndeki oyuncuların geri dönüşlerinde zaaf yaşadıklarını gördük. Yenilen goldeise savunmanın yerleşme hatası büyüktü. İlk yarı hücumda her şey Salah'ın ayaklarına bağlanmış. Sol kenar hemen hemen hiç yok. Onana'nın uzun topunda Salah ile girilen gol pozisyonundan başka üretkenlik yoktu. İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişiklikleriyle ilk devreye göre çok daha farklı ve üretken bir yapı ortaya çıktı. Malinovskyi'nin merkeze attığı top dağıtımı ve her iki kenardan da yapılan atak girişimlerinde Onuachu'nun direkten dönen topundan başka birçok gol pozisyonu var. Sonuç doğaldır ki büyükbir hayal kırıklığı. Fakat ikinci yarıdaki dominasyon ve hırs, geleceğe dair umutlar veriyor. Alınan bu sonuç kimseyi karamsarlığa sokmasın. Trabzonspor bu turu geçebilecekgüçte. Yeter ki eksikler görünüp gerekli hamleler yapılsın. Ayrıca her şeyi Salah'tan beklemek de doğru değil, hücumda çeşitliliği artırmak lazım. Nwaiwu'nun son dakikadagereksiz yaptığı hareket ve gördüğü kırmız kartınise profesyonellikle uzaktan yakından ilgisi yok.