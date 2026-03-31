Orkun Kökçü’ye ihtiyacımız var!

4 SORU 4 CEVAP

1-Artık tarihi gün geldi. Kosovakarşısında nasıl oynamalıyız? Neleredikkat etmeliyiz? Son Romanya maçınagöre değişiklik gerekir mi?

Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında oyunun kontrolünü elinde tutmalı ve sabırlı oynamalı. Bu tarz deplasmanlarda en önemli şey, erken paniğe kapılmamak. Özellikle orta alanda Hakan Çalhanoğlu oyunun temposunu belirlerken Arda ile Kerem gibi isimlerle hücumda yaratıcılık artırılmalı. Kanat kullanımı ise Milli Takımımız için büyük bir silah. Özellikle Ferdi ve Kenan birlikteliğiyle rakip savunmanın dengesini bozabilecek atak girişimleri yapmamız şart. Ancak önde yapacağımız baskıda top kayıpları öne çıkarsa Kosova, hızlı çıkan bir takım olduğu için sorun yaşayabiliriz. Romanya maçına göre en büyük fark, hücumda çeşitlilik ve ceza sahasına daha çok oyuncu sokmak olmalı. Aksi halde oyun kilitlenebilir.

2-Özellikle Orkun'unilk maçta 11'de oynamamasıeleştiri konusu oldu. Kosova gibidirençli bir takım karşısında Orkun'aihtiyaç var mı?

Orkun Kökçü, Kosova gibi kompakt bir yapıya sahip kapanan takımlara karşı Türkiye için önemli bir anahtar olabilecek yeterlilikte bir isim. Çünkü Romanya maçında merkezde üretkenliğin zaman zaman düştüğü anlar oldu. Orkun'un pas kalitesi ve şut tehdidi, bu sorunu çözer. Hakan Çalhanoğlu ile birlikte oynadığında hücum daha dengeli ve öngörülemez hale gelir. Bu yüzden Kosova maçında ilk 11'de yer alması, mantıklı bir tercih olacaktır.

MONTELLA DOĞRU İSİM



3-Kosova için bize neler söylersiniz?Dikkatinizi çeken oyuncular var mı?

Kompakt oynayan bir takım. En önemli silahları, hızlı çıkışlar, savunmada Rrahmani en güven veren isim. Hem lider hem de hava toplarında etkili. Yanında daha sert ve fiziksel oyuncularla dirençli bir hat kuruyorlar. Yalnız yan toplarda istenilen düzeyde değiller. Orta sahada Berisha ve Muslija gibi isimler mücadele gücü ve bağlantı oyunuyla öne çıkıyorlar. Çok yaratıcı görünmeseler de top kapma ve karşı atak başlatma konusunda etkililer. Hücumda ise Vedat Muriqi'in yanında Kosova'nın her şeyi Asllani var.

4-Montella teknik direktör olarakbüyük başarılara imza attı. İtalyanhoca için neler söylersiniz?

Montella, Türk Milli Futbol Takımı ile kısa sürede önemli bir kimlik oluşturdu. Takımın daha organize, ne oynadığını bilen ve öz güvenli bir yapıya kavuşması, onun en büyük artısı. Hücumda yetenekli oyuncuları doğru kullanması ve esnek taktik anlayışı dikkat çekiyor. Zaman zaman oyun içi müdahaleleri eleştirilse de genel tablo, pozitif. Montella, Türkiye için şu anda doğru teknik adam profili çizmekte.