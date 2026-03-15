Maçın en etkili ismi Ernest Muçi’ydi

Trabzonspor, kendi evinde Rizespor'u ağırlarken kısa süre önce hayatını kaybeden eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın anısıyla maça çıktı. Kolay değil, böylesi bir travmayaşadıktan sonra maçakonsantre olmak da son derecezor. Orhan Kaynak'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı dilerim... Fakat hayatdevam ediyor. Trabzonspor ilk yarıda baskılı bir oyun kurmasına rağmen gerekli üretkenlikte görünmedi. Orta sahada Oulai ve Folcarelli'nin yaptığı pas hataları, kanatlardan yeterli bindirmelerin olmaması hücum etkinliğini sınırladı. Onuachu gibi bir silah da çoğunlukla yalnızkaldı. Augusto oyunda hiç yok, girdiği tek gol pozisyonundan da yararlanamadı. İkinci yarı Zubkov'un oyuna girmesiyle hücum gücünün arttığını gördük. Muçi'nin bireysel becerisiyle taşıdığı topta Zubkov, topu çevirdi ve Onuachu ile Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi sadecegolün hazırlayıcısı olmaklakalmadı, oyunu yönlendirmesive takımın hücum organizasyonunakatkısıyla maçınen etkili isimlerinden birioldu. Karşılaşmanın en tartışmalı anı, Folcarelli'ye yapılan müdahaleydi. Bu pozisyon direkt kırmızı kart olmasına rağmen hakem vermedi ve VAR devreye girmedi. Anlamak olası değil! Savunmada Savic-Nwaiwu mükemmel performans gösteren ikiliydi. Trabzonspor bu zorlu maçtan 3 puan alarak önemli bir galibiyet elde etti ve Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Busonuç takımın hem moralini yükselttihem de şampiyonluk yarışındakritik avantaj sağladı.