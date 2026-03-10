Savunma rezalet

Futbolda ilginç bir gerçek var, erken kırmızı kartla 10 kişi kalan takım ilk 20-30 dakikada daha tehlikeli olur. Çünkü takımın motivasyonu müthiş yükselir, savunma kompakt olur. Bu gerçeği dün bir kez daha gördük. Kayserispor, Dorukhan'ın anlamsız müdahalesi ile 8'de 10 kişi kaldı. Buna rağmen ilk 30 dakikalık bölümde ev sahibinin yakaladığı 3 net gol pozisyonu var. Trabzonspor savunmasının karşıataklarda zorlandığını gördük. Orta saha ile savunma hattı arasındaki mesafe zaman zaman açıldı ve Kayseri karşı ataklarda tehlike oluşturdu. Trabzonspor'un kilidi açması ise ilk yarının son dakikalarında geldi. Pina'nın sağ kenardan asistinde Onuachu, fiziksel üstünlüğünü kullandı ve takımını öne geçirdi. Sonrasında ise kazanılan penaltı ve Onuachu'nun attığı ikinci gol. Doğaldır ki psikolojik kontrolün Trabzon'a geçmesi gerekirken ikinci yarıda gelen üçüncü golden sonra Kayserispor'un daha fazla pozisyon ürettiğini gördük. Orta alanda Oulai, olumlu bir oyun ortaya koydu. Ozan için iseaynı şeyleri söylemeşansımızyok. Önde Muçi ve Augusto etkisiz, her zaman olduğu gibi Onuachu sonucu değiştiren gerçek bir fenomen… Bu arada Onana'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Topu oyuna sokarken yaptığı pas hatalarına dikkat etmesi gerekir, yoksa Trabzonspor'un başını çok ağrıtır. Sonuç olarak Trabzonspor, Kayseri deplasmanında savunma problemlerine rağmen kazanmasını bildi. Fakat skorun rahatlığı, oyunun savunma zaaflarının üzerini örtmemeli.

Bu galibiyet değerli ancakçıkarılması gereken dersler de bir okadar açık.