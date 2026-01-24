Bireysel becerilerle gelen 3 puan

Futbol her ne kadar takım oyunu olsa da bireysel becerilere gereksinim vardır. Yani sorunlar yaşadığınız bir maçta anı değerlendiren yetenekli isimler ortaya çıkar, dün olduğu gibi. Önce Onuachu'nun attığı golle Trabzonspor'un öne geçtiği süre, yenilen beraberlik golünde ise önde kaybedilen toptan sonra savunmadaki yerleşme hatası düşündürücü. Sonrasında yine Zubkov'un bireysel becerisi ile attığı ve takıma 3 puan getiren gol. Sorunların olduğu bir maç. Üretkenlikten uzak Trabzonspor adına top üçüncü bölgeye geldiğinde maçın ilk yarısında bırakın gol pozisyonu üretmeyi, atak girişimlerinde bile sorunlar var.

Kasımpaşa oyunu kendi alanında kabul eden stratejik bir oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Hücumu çok az düşünmesine rağmen ilk yarıda net gol pozisyonu üretme şansı yakaladılar. Trabzonspor ise kendi alanında oyunu kabul eden bir takıma karşı top üçüncü bölgeye geldiğinde bir türlü organize atak girişimlerinde bulunamadı. Böyle bir anlayışta olan takıma karşı iki kenarda adam eksilten oyuncu öne çıkar. Zaman zaman bir tek Zubkov bireysel becerisini kullanmaya çalıştı ama sezon başından beri sol kenar yetersizliği bu maçta da öne çıktı. Tempoyu artırmak önemli fakat topun hızı ve rakip savunmanın arkasına koşu yapabilecek oyuncu gereksinimi de var. Sonuç; oyun her ne kadar istenilen, arzu edilen beklentilerin uzağında olsa da bireysel becerilerle arzu edilen 3 puanı almak da büyük önem taşımakta.