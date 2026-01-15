15 Ocak 2026, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Takviyeye mecbur

İSKENDER GÜNEN

Takviyeye mecbur

Takviyeye mecbur

15.01.2026, Perşembe
Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor mağlubiyetinden sonra Trabzonspor'un gruptan çıkmak için mutlaka kazanması gereken bir maçtı… Rakip İstanbulspor… Bordo-mavililer rotasyonlu bir kadro ile sahada yer aldı. Alınan farklı sonuç doğal karşılanmalı. Yalnız sonuçtan bağımsız İstanbulspor'un 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor'un bu farka ulaşması düşündürücü olsa gerek… Özellikle maçın ilk yarısında Trabzonspor adına olumlu diyebileceğimiz bir oyun ortada yok… Topa daha fazla sahip olmalarına rağmen üretkenlikten uzaktılar. İki kenardan organize ataklar geliştirilmedi. Ve de yapılan pas hataları öne çıktı. İstanbulspor'un girdiği ilk gol pozisyonunda kaleci Onuralp başarılıydı. Sonrasında ise Krstovski'nin attığı golde savunma oyuncularının yerleşme hatası vardı
Maçı çözen isim ise Muçi oldu… İlk yarı çok pas hatası yapmasına rağmen attığı 2 gol ve bir asistle öne çıkan oyuncuydu. Ligin ikinci yarısı başlarken görüldü ki bazı oyuncuların eksikliğinde Trabzonspor, sıradan bir takım olarak sahada yer almakta. Çünkü ligin ikinci devresinde çok daha zorlu karşılaşmalar Trabzonspor'u bekliyor. Gerek lig gerekse kupa mücadelelerinde kadro derinliğine ve zenginliğine ihtiyaç var. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir. Aksi takdirde ortaya çıkacak sorunlarla hayal kırıklıkları yaşanabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu kadroya transfer şart 06.01.2026 Salı
Takviye şart! 18.12.2025 Perşembe
Kazanma azmi üst düzeydeydi 08.12.2025 Pazartesi
Örnek alınmalı! 04.12.2025 Perşembe
Bu mücadele gücü saygıyı hak ediyor 30.11.2025 Pazar
O vuruş Trabzonspor’u ipten aldı 25.11.2025 Salı
Vasata bile ulaşamadılar 09.11.2025 Pazar
Maçın en iyi oyuncusu Oulai’ydi 02.11.2025 Pazar
Öylai ve Onana bir başka oynadı 26.10.2025 Pazar
Bu takıma şapka çıkarılmalı 19.10.2025 Pazar
Daha Fazla Gör