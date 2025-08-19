19 Ağustos 2025, Salı
İSKENDER GÜNEN
Eksikleri görüp, oyununu geliştirmeli

Eksikleri görüp, oyununu geliştirmeli

19.08.2025, Salı
Geçen yıldan sorun, deplasmanlardaki başarısız sonuçlar, Demokles'in kılıcı gibi Trabzonspor'un başında. Kasımpaşa maçı bu öz güveni yakalamak açısından önemliydi. Maç süresince sorunlar geçen sezondan farklı değil. Şu an Trabzonspor'da öndeki Onuachu'ya topu getirip bu oyuncuyu ceza sahası içerisinde topla buluşturmalı. Ama bir türlü gerçekleştiremiyorlar. Orta alanda Nwakaeme'nin yerinde oynayan Augusto bu alanın oyuncusu değil. İki kenardan da bir türlü gerekli organize ataklar gerçekleştirilemedi. Olaigbe-Mustafa, Pina-Mustafa ikili oyunlarını hiçbir zaman görmedik. Orta alandan da adam eksilten oyuncu eksikli- ğini düşündüğümüzde son derece temposu düşük ve rakip ceza saha- sı içerisin- de üret- kenlikten uzak bir yapı ortaya çıktı. Maç süresince bırakın gol pozisyonu üretmeyi atak girişimlerinde bile sorunlarla dolu olan bir Trabzonspor vardı.
İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra bile istenilen, arzu edilen bir oyun kurgusu ortaya ne yazık ki çıkmadı. Ama Zubkov'un bireysel becerisiyle girdiği pozisyonda direkten dönen top ve ardından Trabzonspor'un golü geldi. Sonuç; ilk deplasman maçı ve alınan 3 puan gelecek maçlar için önemli ama ortaya koyulan oyun beklentileri ne yazık ki karşılamıyor. Eksikleri görmek bundan sonraki maçlar için büyük önem taşımakta.
