İSKENDER GÜNEN

37 yıllık şampiyonluk hasretinin son bulduğu 2021-22 sezonu bugünlere ışık tutmalı…Sonrasıysa kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı. Her sezon diğerini arattı, yapılan transfer yanlışları, sıkça yapılan teknik adam değişiklikleri, bırakın şampiyonluk yarışının içinde olmak, alt sıralardan kurtulma mücadelesi içinde geçti. Geçen sezon yaşanılan başarısızlıktan sonra Fatih Tekke göreve geldi. Sıradanlaşan görüntüdeki bir takımı ayağa kaldırmaya çalıştı. Şimdi yeni bir başlangıç zamanı. Yeni bir sezon, yeni umutları, beklentileri beraberinde getirmekte. Yalnız Trabzonspor'un henüz eksiklerini gidermediğini düşünüyorum.Merkezde oynayacak oyuncusu fazla. Fakat orta alanda lider özellikli (Hamsik gibi) bir oyuncuya gereksinim büyük. Valencia'dan transfer edilmeye çalışılan Almeida özellikle ofansif anlamda katkı yapabilecek ve bir sorunu ortadan kaldırabilecek yeterlilikte görünüyor. Savunmadaysa yaşını göz önüne getirdiğimizde Savic'e (34) bir alternatif gerekmekte.Uğurcan Çakır, gelen şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.Çünkü geçen yılı düşündüğümüzde performansıyla takımının kâbus görmesini engelledi. Kritik kurtarışlarıyla birçok maçta öne çıktı. Şu an ligin en iyi kalecilerinin başında gelmekte. Başkan Ertuğrul Doğan'ınFakat Avrupa'dan hem kendi hem de kulübün beklentisini karşılayabilecek bir teklif gelirse Uğurcan'ın transferine izin verilebilir.