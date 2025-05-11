İSKENDER GÜNEN

Sonuca gidecek oyuncusu yoktu

Fatih Tekke, kupa maçının daha önemli olduğunu düşünerek rotasyonlu bir kadro tercih etti. Fakat ofansif anlamda sonuca gidecek oyuncuları yoktu. Nwakaeme, Sikan, Zubkov ve Banza… Trabzonspor'un önde yerleşme planı ve rakibe baskı anlayışıyla Galatasaray, Muslera'nın ayağından çıkacak uzun toplarla sonuca gitmeyi düşündü. İlk yarının son 15 dakikasından sonra ise Trabzon rakip alanda daha fazla pozisyonlar üretti. Okay'ın direkten dönen topu ve Mendy'nin mutlak gol pozisyonundan yararlanamaması vardı. Fakat bir başka konu var ki bu da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi… Şu an üst düzey liglerde uygulanmayan bir sistem. Visca'nın pozisyonunda bana göre ofsayt yok ve Muslera'nın Visca'ya yaptığı hareketten sonra ise penaltı ve kırmızı kart var. Böyle bir karar çıksa bu maçın rengi nasıl olurdu? İkinci yarı ise G.Saray, Trabzonspor yarı alanında daha fazla gözüktü ve üst üste korner atışlarından sonra Abdülkerim'le gol buldular. Bu maçta savunmada Batagov gerçekten mükemmel bir performans gösterdi. Orta alanda ise sezon başından beri takıma katkı yapması beklenen Cham'ın ofansif anlamda üretkenlikten uzak ve anlaşılmaz pas hataları vardı. Trabzonspor için şimdi tüm gözler çarşamba günü oynanacak olan Türkiye Kupası final maçında. Trabzon'un şu an içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde Gaziantep'teki maçta hücumdaki oyuncuların bulunmasıyla kupayı kazanma şansları bir hayli fazla.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın