İSKENDER GÜNEN

Nwakaeme takıma şeflik ediyor

Trabzonspor'un ligdeki konumunu düşündüğümüzde Avrupa kupalarına katılabilmek için Türkiye Kupası çok daha önemli. Maçı iki ayrı bölümde değerlendirmek gerekiyor. İlk yarı sorunlarla dolu bir oyun vardı. Kenarlardan yapılan atak girişimleri yetersizdi. Savunma oyuncularının bireysel hataları öne çıktı. Alanyaspor'un özellikle Augusto ile geliştirdiği ataklar vardı. Serdar Dursun ile de bu pozisyonların birinde gole yaklaştılar. İkinci yarı Anthony Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle ilk devreye göre çok daha farklı ve sezon başından bu yana görmek istediğimiz bir Trabzonspor vardı. Nwakaeme (35) ilerlemiş yaşına rağmen sahada olduğu zaman arkadaşlarını oyuna katıyor. Lider özelliğiyle takıma şeflik ediyor. Edin Visca, golünden başka oynadığı futbol ve Nwakaeme'nin attığı golde yaptığı asistle mükemmel bir performans gösterdi.

Orta alanda Muhammed Cham, ikinci yarıdaki performansını daha da geliştirmek zorunda. Çünkü Trabzonspor'un bu bölgede oyun aklı olan bir oyuncuya ihtiyacı var. Simon Banza, ceza alanı içerisinde topla buluştuğunda etkili ve golü rahatlıkla yapabilecek yetenekte bir isim. İkinci yarıda Trabzonspor'un oyunu, ilerleyen maçlarda beklenen ve arzu edilen görüntüleri ortaya çıkaracaktır. Eksiklikler yok değil ama bu maçta alınan 3 puanla oyuncuların öz güvenlerini tekrar kazanmaları, motivasyonlarının üst düzeye çıkması bundan sonraki maçlar için umut verdi.

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