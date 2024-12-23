İSKENDER GÜNEN

Yıldızı Uğurcan!

Dile kolay Özkan Sümer'in hayatı terk ettiğinin 4. yılı. Sanki dün gibi. Trabzonspor'un feneri ve mihenk taşı. Bu kente ve takıma yaptıkları katkılar için sonsuz teşekkürler ve saygılar. Bodrum'un teknik direktörü Volkan Demirel'in maç öncesinde Şenol Güneş'in uzattığı eli görmemezlikten gelmesi büyük bir ayıp. Ya da cahillikle ilgili olan bir şey!

Bodrum maçı Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum göz önüne getirildiğinde mutlak 3 puan alınması gereken bir maçtı. Uğurcan, sezon başından beri takımın en önemli ismi. Bodrum maçında da 5 net gol pozisyonunu başarıyla önleyen ve takımı ayakta tutan bir isim oldu. Şu an Trabzon'un kadrosunda vazgeçilmez Nwakaeme ise takım yapılanmasının sorunları ortaya çıkarıyor. Çünkü top ayağına geldiğinde oyun süresince ofansif anlamda bireysel becerisi ile bir şeyler yapıyor. Fakat kendisine yardımcı ikinci bir oyuncu yok... Orta alanda Ozan, Mendy ve Cham üçlüsü vardı. Mendy hep orta alanda görev alması gereken bir isim olarak düşünülüyor ama dünkü maçta savunmada takıma daha yararlı olan bir isimdi. Ozan ise kapanan takımlara karşı üretkenlikten çok uzak. Cham hiçbir zaman sorumluluk alan oyuncu karakteri göstermiyor. Sonuç, beklenmedik bir anda Malheiro'nun uzaktan attığı mükemmel şutuyla geldi. Ama oynanan oyunda sorunlar mutlak irdelenmeli ve devre arası yapılacak transferler gözden geçirilmeli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın