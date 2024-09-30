İSKENDER GÜNEN

Kaçan penaltı Trabzon’un şansı

İki savunma oyuncusuyla yazımıza başlayalım; Pedro Malheiro ve Denswil. Sağ bek Malheiro'nun hiç gereği yokken yaptığı faul ve Konyaspor'un beraberlik golü. Maç 3-1'ken Denswil'in kendi ceza sahası içinde sorumsuzca, profesyonellikten uzak yaptığı hareket sonrası oluşan penaltının gol olmaması Trabzonspor'un şansıydı. Gol olsa kalan dakikalar çok daha farklı bir yöne gidebilirdi. Sezon başından beri Trabzonspor zorlu bir süreçten geçiyor. Güven ve moral kazanmak için Konyaspor maçı mutlak 3 puan alınması gereken bir karşılaşmaydı. Başlangıçta Trabzonspor coşkulu, arzulu bir görüntüdeydi. Rakibe önde yapılan baskı ve de kaybettikleri topu kısa sürede alarak iki kenardan da geliştirilen ataklar öne çıktı. İlk kez rakibin boşluklarına sürpriz çıkışlar yaptı ve de savunma dengelerini bozdu. Çok adamla kapanan takımlara karşı duran toplar ve de uzaktan yapılan vuruşlar büyük önem taşır. Kornerden gelen topta Visca'nın mükemmel vuruşuyla Trabzonspor'un beklediği gol Visca'dan geldi. Visca; iki maçlık cezadan sonra ilk 11'de yer aldığı bu maçta takımının en önemli oyuncusu olarak öne çıktı. Gol dışında oynadığı oyunla da takıma büyük katkı yaptı. Yeni transfer Banza'dan da söz etmek gerek. Portekiz Ligi'nin en önemli golcülerinden birisi olarak kalitesini ikinci golündeki vuruşuyla gösterdi. Oyunun son 15 dakikasında Konyaspor'un etkili olduğu zamanlar var. Zaten ikinci golü de buldular. Bu maçta önemli olan 3 puanı almaktı, onu da sonunda başardılar.

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