İSKENDER GÜNEN

Onuachu’nun çıkması hataydı

Kasımpaşa maçı ve ardından Beşiktaş karşısında alınan 3 puanlarla başlayan bir süreç. Yapılan transferlerle şampiyonluk yarışında beklentileri yukarı doğru iten bir anlayış. Üst sıralarda yer alabilmek için Hatayspor maçı büyük önem taşıyordu. Mücadelenin 43. dakikasında Onuachu'nun asistiyle Visca ile gol geldi. Ancak süreç sorunlarla dolu, Trabzonspor'un topa sahip olmasına rağmen üretkenlikten uzak bir yapısı vardı. Orta alanda Mendy, beklentilerin gerisindeydi. Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca ve Bardhi üretkenlikten uzak bir oyun ortaya koydu. İkinci yarı 1-0 önde olmalarına rağmen bir türlü üstünlüğü ele alamayan bir Trabzonspor vardı. Fakat Hatayspor'un yanlış pasıyla Eren'in getirdiği topu, Onuachu gol yaptı. 2-0'dan sonra oyuncu değişikliklerinde en önemli yanlış Onuachu'nun dışarı alınmasıydı. Sırtı kaleye dönük becerisi olan ve top saklama yeteneğiyle hücumda çoğalmayı sağlayan bir oyuncunun çıkarılmasını anlamak mümkün değil. 2-0'dan ise büyük bir takım 3 golü kalesinde görmez. Büyük takım olmak, istenilen düzeyde olmadığınız zaman bile arzu ettiğiniz puanı almayı gerektirir.

NOT: Bilgi, tecrübe ve verdiği güven sayesinde katarakt ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren Beylikdüzü 1. Göz Hastanesi doktorlarından Op. M.Necdet Cinhüseyinoğlu'na ve bana yakın ilgi gösteren hastane personeline teşekkür ederim.

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