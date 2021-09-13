İSKENDER GÜNEN

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Hatalar gecesi

Hatalar gecesi

13.09.2021, Pazartesi
Bir büyük maç... Kendi sahasında daha farklı görüntüde olması beklenen Trabzonspor için bana göre sonuç büyük hayal kırıklığı. Kendi sahasında oynamasının avantajını, taraftarının da desteğiyle coşkulu bir oyunla sahaya yansıtmasını beklediğimiz Trabzonspor beklentilerden çok uzak kaldı. Galatasaray, deplasmanda oynamasına rağmen önde yaptığı baskıyla Trabzonspor'un hatalarından faydalanarak gol bulmayı amaçlayan bir taktikle maça başladı. Zaten yenilen iki golde de bunu gördük. İlk golde Edgar, ikinci golde de İsmail Köybaşı'nın büyük hatalarını izledik.
Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi sol kenar... Sezon başından beri İsmail Köybaşı'nın bireysel anlamda büyük hataları öne çıktı. Kendi sahasında 2-0 geriye düşen takımda sorgulanması gereken bazı şeylerin olduğunu kimse inkâr edemez.
Öncelikle belirtmek gerekir ki Djaniny ve Gervinho bu takım için büyük önem taşıyan iki isim. Djaniny önde gezen, rakibi rahatsız eden, topla buluştuğunda bireysel becerisi ile pozisyonlar bulan ve de gol vuruşları üst düzey bir forvet. Cornelius her ne kadar golle buluşsa da Djaniny gibi rakip savunmanın arkasına sarkan ve de gezen bir oyuncu değil.
Böylesi büyük maçlarda orta sahadaki gösterdiğiniz performans çok öne çıkar. Bana göre Berat tercihi yanlıştı. Onun yerinde Siopis gibi daha agresif özellikleri olan bir oyuncunun daha fazla katkı yapma şansı vardı diye düşünüyorum. Sonuç Trabzonspor için büyük bir hayal kırıklığı.. Çünkü şampiyonluk yarışında kendi sahanızda yaptığınız karşılaşmalarda rakipleriniz olarak gördüğünüz takımları yenmeniz sizi öne çıkaracaktır.
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