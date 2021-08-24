25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler İskender Günen Derslik maç!
İSKENDER GÜNEN
Derslik maç!

Derslik maç!

24.08.2021, Salı
Trabzonspor açısından sorunlarla dolu olan bir maç izledik. Ligin ikinci maçında zor da olsa alınan 3 puan doğaldır ki büyük önem taşır. Futbolda başarının gelmesi için istikrarlı bir yapı oluşturmak zorundasınız. Trabzonspor'un en büyük sorunlarının başında takım savunması gelmekte. Yani top rakibe geçtiğinde sorunlar ortaya çıkıyor. Uğurcan'ın mükemmel kurtardığı topla başladı maç... Ardından Trabzonspor penaltıdan 1-0 öne geçti. Sonrasında ise Sivaspor'un özellikle Trabzonspor'un sol kenarından geliştirdiği ataklar var. Djaniny, Nwakaeme, Gervinho top rakibe geçtiğinde oyundan düşen 3'lüydü. Bir de oyundan çıktığı ana kadar Gervinho'nun yaptığı top kayıplarından sonra hatlar arasında mesafelerin fazla olduğu anlar var. Bu yüzden Sivas ilk yarıda rahatlıkla Trabzonspor kalesine geldi.
İkinci yarı Nwakaeme'nin attığı golden sonra bile oyunda üstünlüğü ele alamayan bir Trabzonspor vardı. Bir de buna Edgar'ın gereksiz yaptığı penaltı ve sonrasında gelen golden sonra bazı oyuncuların bir telaş içerisinde olduklarını gözlemledik. Uğurcan'ın kurtardığı mükemmel iki toptan sonra ise İsmail Köybaşı'nın yaptığı basit bir hatayla gol geldi ve Sivasspor ümitlendi. Yapılan oyuncu değişiklikleri ise özellikle orta alanda direnci artırma açısından önemliydi. Görünen o ki orta alanda Alanyaspor'dan gelen Siopis gibi agresif bir oyuncuya büyük gereksinim var. Uzun lig maratonunda hemen hemen her maçta, ya da maç içerisinde inişler-çıkışlar olacaktır. Yalnız sonuç ne olursa olsun, sonucu bir kenara bırakarak her maçtan ders almak büyük önem taşıyor. Bakasetas, Peres ve Djaniny Trabzonspor adına öne çıkan isimlerdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Beklentiler sonuca yansımadı 20.08.2021 Cuma
Hücum iyi ama! 17.08.2021 Salı
Turu geçmek önemliydi 13.08.2021 Cuma
Eksikler giderilirse Norveç’te tur gelir 06.08.2021 Cuma
Yıldızlar katılınca kendimize geliriz 02.06.2021 Çarşamba
Bugün gelinen nokta başarıdır 16.05.2021 Pazar
Savunmanın iki yanına çözüm şart 12.05.2021 Çarşamba
Doğruları daha fazla 09.05.2021 Pazar
Serkan ve Marlon ofansif olarak yetersiz 25.04.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA