İSKENDER GÜNEN

Beklentiler sonuca yansımadı

Yapılan transferlerden sonra doğaldır ki, beklentiler çok farklı. Gerek Süper Lig gerekse Avrupa'da Trabzonspor'un başarılı olmasını düşünenler çok fazla. Bu beklentilere karşılık vermek için sahada farklı bir görüntü içerisinde olmanız gerekiyor. Her ne kadar rakip Roma da olsa kendi sahanızda üstün olan taraf ve de gol pozisyonu üreten bir görüntüde olmalısınız. Ama beklentilerin uzağında bir Trabzonspor vardı. İlk yarı yapılan atak girişimlerinin hepsi sol kenardan gerçekleştirildi. Hamsik; bana göre dünkü maçın Trabzonspor adına üst düzeyde olan ismiydi. Nwakaeme ile birlikte atak girişimlerinin odak noktasıydı. Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi sağ kenarıydı. Roma, yaptığı tüm atak girişimlerini bu taraftan gerçekleştirdi. Gervinho performansının uzağında kaldı. Adeta takımı 10 kişi oynattı. Ne savunmaya yardımcı oldu ne de ofansif anlamda katkı verdi.

İkinci devrede Trabzonspor'un yediği ilk gol sorunlu bölge sağ kenardan Mkhitaryan'ın asistiyle geldi. İsmail Köybaşı'nın da büyük hatası vardı. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise Trabzonspor adına coşkunun, kazanma azminin hat safhada olduğu 5 dakikalık süreç var. Peres'in getirdiği topa Cornelius'un mükemmel kafasından sonra Nwakaeme ile girilen net gol pozisyonu hafızalara kazındı. Roma'nın attığı son gol ise savunma oyuncularının yerleşme hatasıyla meydana geldi. Ancak rakip Roma da olsa büyük beklentiler maalesef sahaya yansımadı.

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