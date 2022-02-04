Rizespor'un Fenerbahçe Kongre Üyesi BaşkanıGalatasaray'ın Rize'den gençı yasal yollarla transfer etmesine öfkelenip, Galatasaray'ınu transfer etmesine Beşiktaş'la işbirliği yaparak engel olunca, sosyal medya hesabındanşarkısı ile bir paylaşımda bulundu.Kafanız karıştı değil mi?.Oysa olay basit.. Galatasaray'ınu tekrar alması söz konusu olunca, oyuncunun meneceri, Beşiktaş Başkanıile Rize Başkanınasıl olduğu bilinmez bir buluşma sonu devreye girdiler. Yabancı oyuncu kontenjanı dolu Beşiktaş, Gedson'u, Galatasaray'ın üstünde bir para ile transfer etti ve anında Rizespor'a (Gene kaça bilinmez) kiraladı. (Menecer kaç para aldı acaba bu işten, merak ettiniz mi, Nihat Özdemir Başkan?.)Böylece Galatasaray'ı kamuoyu önünde batırmak ve parçalamak isteyenlere gün doğdu..En başta daveun askerleri gibi sayfalar yapan müdürler ve spor köşe yazarlarına..Dün baktım, manşetler atılmış..Beşiktaş bir övülüyor, bir övülüyor.. Ve Galatasaray taraftarın önüne yem diye atılıyor.. En başta benim gazetem..Galatasaray için tam sayfa ayrılmış, ama amaç övmek değil, dövmek tabii..diye bir manşet.. Sezon başıvetransferlerini bitiremeyen,dan da istediğini alamayan (Vay vay vay) Galatasaray,da da taraftarını hayal kırıklığına uğratmış. Camiadan, yönetime büyük tepki gelmiş..Camia dediği sosyal medyada,a saldırmak için fırsat kaçırmayanvar. Manşet bu troll askerlerinin emirli tepkileri işte..Onun altına indirilmiş, Galatasaray Başkanıın sözleri..demiş Başkan Elmas.. O sayfanın en tepesinde, sol üst köşede Spor Müdürümüz Murat Özbostan,diye, Burak Elmas'ın açıklamasını önceden çürüten bir başyazı yazmış.. Önce "İnanmayın" yorumu, hem de müdürden. Sonra kırpık börçük Elmas'ın sözleri.Dikkat buyurun, Sabah Spor'un Müdürü, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın sözlerini yarım yamalak verdiği yetmiyor gibi, bir de tepesine, nal gibi imzasıyla "Taraftar bu sözlere inanmaz" diye, kesip atıyor. Nasıl tarafsızlık?.

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Şimdi o "İnanılmaz" sözleri, Sabah okuru, bende okusun..

Burak Elmas, diyor ki..

"22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti istedi, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmaya karar verdik. Gedson'u isteseydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Sosyal medyada hem taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp onları yanlış şekilde yönlendirme amacı güden birtakım odakların çalışmaları var. Çoğu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.

"Transfer konusunda Torrent ve Campos ile geceli gündüzlü çalışma yapıp, Galatasaray'ın öncelikli ihtiyaçlarını belirledik.

"Herkesin 6 numara olarak telaffuz ettiği defansif orta saha yönünde bir eksikliğimiz vardı. Bunu Şilili milli oyuncu Pulgar ile kapattık. Pulgar çok deneyimli. Fiorentina'da başarıyla forma giymiş bir oyuncu. Uzun görüşmeler sonucunda Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladık. Milli maçtan sonra resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Hazır durumda ve takıma katkı verebilecek bir oyuncu.

"Muhammed'in Afrika Kupası'nda olması, Diagne'nin de sakatlığı nedeniyle bir eksikliğimiz de forvetteydi. Ligi bilen bir santrfor arıyorduk. Takıma en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki yabancı kararlarını da riske etmeyecek bir transfer oldu. Gomis de çok istekliydi. G.Saray'da bitmemiş bir işi olduğunu söyledi.

"Maalesef yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, kazanacakları komisyon için kulüp bağlarını koparıp, onları yurt dışına götürme veya yurt dışına götürüp Türkiye'ye getirme gibi planlar yapan menajerler var. Bunlara da son vereceğiz. Bartuğ ve babasıyla görüştüm. Genç adam, kalmak istemedi. Menajerler zaten ikna etmişti. Bartuğ bugün G.Saray tesislerinde kalıyor, yemeğini yiyor, idmana çıkıyor. G.Saray'ın bu kadar güvendiği bir oyuncu eğer kulübüne güvenmiyorsa bu kulüpte de yeri yoktur. Menajerlerin dadandığı genç ve kaliteli oyuncularımız artık takımda yer alamayacak."

Tekrar ediyorum. Bu sözleri doğru dürüst vermeyen Sabah Spor Müdürü, Galatasaray sayfasını, kendi imzalı yazısı ile "Burak Elmas'a inanmayın" diyerek açıyor ve manşeti ile Galatasaray camiasını, kulübü sosyal medyada bombalamaya davet ediyor, iyi mi?.

Fenerbahçe sözcüsü gibi çıkan Hürriyet'te de durum pek farklı değil, ama onlar az daha insaflı, az biraz daha taraflı davranmışlar..

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ÖMÜRLÜK ATLI KIZAKLAR!..



Yavuz Donat, Erzurum'u yazıyordu dün.. Adnan Polat başkanken Galatasaray Kulübü ile gitmiştik, zamanın Erzurum Valisi, benim Mülkiye arkadaşım Mehmet Ağar'ın davetine.. Ne harika günler geçirmiş, ne muhteşem Erzurum yemekleri yemiştik.. Cağ kebabı ve kadayıf dolmasını unutamam..

Yavuz'u okurken o günleri hatırladım önce..

Sonra atlı kızakları yazmış. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in projesi imiş.. Turistler, Palandöken dağında atlı kızaklarla gezeceklermiş.

Çaldıran ve Van'daki çocukluğumun en büyük eğlencesiydi atlı kızaklar.. Atı orda sevdim..







Sonra, otomobilin keşfi ile "taşıyıcı" değeri kalmayan atlı arabaların yerini alan gezi faytonlarını, başta İzmir Kordon'u, İstanbul'un adalarından tutun, Viyana ring turları ve New York Central Parkı turlarına dek kaçırmadım. Böyle bir keyif olmaz..

Sonra bir baktık, Adalar'da da, Kordon'da da fayton yok.. Hayvanseverler güya cart curt etmişler.. CHP'li iki büyük belediye de hemen yasaklamış..

O atlar şimdi nerde, ne yapar bilen yok, takip eden de yok.

Maksat "yasaklatmak"tı. Hasıl oldu.. Atın canı cehenneme..

Hemen Google'a girip Erzurum Belediye Başkanı'nın partisine baktım.

Tahmin ettiğim gibi AK Partili çıktı, Mehmet Sekmen.. Niye tahmin ettiğimi sormayın artık..

Şimdi benim merak ettiğim, Ömür Gedik kardeşim.. Onun emrine bir günde uyan İmamoğlu'nun davasının İstanbul mistanbul değil, TC başkanlık seçimleri olduğu anlaşıldı. Ömür gibi bir destek o seçimde çok işe yarar..

Yarar da, şimdi hem de karda kışta kızakları dağa çekecek atlar için, yasaklatana dek yayın yapar mı Ömür, yapmaz mı, Hürriyet'teki köşesinde, onu merak ediyorum ben!.

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FEDERASYON İŞBAŞINA...



Nihat Özdemir Federasyonu, on para etmez adamların milyonlarca dolara transfer edilip kulüpleri batağa sürüklemesine nihayet el koymaya karar vermiş olacaktı ki, "Kulüp yönetimleri ile menecer ilişkileri gözden geçirilecek" diye bir açıklama yapmıştı. Bugüne dek arkası gelmedi..

İşte fırsat..

Sırf Galatasaray talip diye, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Rize'nin Fenerbahçe Kongre Üyesi Başkanı Tahir Kıran, Gedson'un menecerleriyle oturup garip bir anlaşma yaptılar.

Beşiktaş Gedson'u aldı, ama yabancı kontenjanı dolu olduğu için Tahir Kıran'ın Rize'sine altı aylığına kiralayıverdi..

Menecerlerin futbolcuları nasıl kiraladıklarına dair söylenmedik söz kalmamışken, bu araştırmanın yapılması şart.. Özellikle de Tahir Kıran'ı bu Federasyon derhal Disiplin Kurulu'na verip futbolumuzdan müebbeden ihraç etmeli..

Bakın, dün, gene Türkiye Gazetesi manşetinde ne var?.

"Çakır, Türk futbolundan çıkarılmalı!."

Bunu diyen kim?. Rize'nin fanatik Fenerli Başkanı Tahir Kıran. Nerde söylüyor.. Yerel Rize televizyonunda.. Yani RTÜK'te kopyası hazır.

Peki ne diyor, Kıran..

"İçeride beş maç üst üste kazandık. Gaziantep maçını kazansak kulüp rekoru kıracaktık. Bize Cüneyt Çakır'ı gönderdiler. Olmayan bir penaltı ile yenildik. Biz o maçta 3 gol atsak 4 gol yiyecektik. Bu filmi oynayanlar var, hepimiz figüranız. Bu düzen değişecek. Hakemlerin oynadıkları değil, futbolcuların oynadığı maçları seyredecek taraftarlar. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Başka yolu yok. Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez. Versinler, o maça takımı çıkartmayacağım. Söz veriyorum. Çıkartmayacağım, 3-0 yenilelim. Cüneyt Çakır, Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz."

Nihat Özdemir Başkan, bu lafları yalayıp yutacak, yoksa tüm Türk hakemlerini böylesi başkanların önüne yem gibi atacak mısın?.

Başkanı "Kanımın son damlasına kadar savaşacağım" diyen takımın maçında hangi hakem Rize'de sahaya güvenle çıkar ve kafası rahat, tarafsız maç yönetir?.

Tehdide bak.. "Cüneyt Çakır'ı bizim maça veremezler. Verirlerse takımı sahaya çıkarmam."

Tahir Kıran da, Özdemir Federasyonu'ndan korkuyor olmalı ki, lafının devamında nasıl yaltaklanıyor Özdemir'e..

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunun gelişmesi ve değişimi için büyük çaba harcadı. Nihat Özdemir tarihe geçecek. Bunu yazın buraya. Gerçekleri birilerinin konuşması lazım. Kral çıplak. Artık Cüneyt Çakır'ın şampiyonu, küme düşenleri belirlediği bir lig oynanmayacak, bitti. Bu sözüme de en çok Nihat Özdemir destek olacak. Bunu yazıyorum buraya!."

İşte ben de buraya yazdım Nihat Özdemir Başkan.. RTÜK başkanlığından bir telefon mesafedesin.

Bu sözlerin kaydını bulup Tahir Kıran'ı ceza heyetine sevk edemezsen Nihat Başkan, bu ülkede sadece hakemlik değil, futbol da biter. Sahaya inen seyirciler, yeni Kayseri-Sivas olayları yaratırlar. Katliamlar olur, hakemler linç edilir.

"Kanımın son damlasına kadar savaşacağım" diyen imam olursa, o cemaat ne yapmaz, bir düşünsün Federasyon üyeleri de..

Bir düşünün, ama çok değil.. Hemen el koymazsan, Spor Bakanı bu Federasyon'u derhal görevden almalı, Anayasal "idari vesayet" yetkisini kullanarak..

Tabii eğer, Spor Bakanı ise!.

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TEBESSÜM



Sosyal medya sayesinde, insanların sizin fikrinizi dinlemek ve okumak değil, sizin ağzınızdan kendi fikirlerini duymak ve görmek istediklerini anladık!.

(Bazı köşe yazarları ve Genel Yayın Müdürlerine ithaf..)

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SEVDİĞİM LAFLAR



"Kimin benden iyi olduğu umurumda değil. Ben, geçen seneki benden daha iyiyim. Yani yarış, bana karşı, ben!."

Anonim