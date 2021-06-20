Bugün Babalar Günü.. Ve her Babalar Günü'nde değişmez yazım.. Enyazım!.. Bir daha.. Yaşadıkça her yıl, bu zaman..

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Babam, atalarının Kafkasya'dan gelmiş olması ile övünürdü hep.Evimizde, subay babam nereye tayin olursa olsun, birlikte götürdüğümüz iki simge vardı, Kafkasya'dan atalardan gelme.Birisi, üzerinde gerçek ödül mühürler bulunan Çerkez Semaveri, ki şimdi benim salonumu süslüyor. Öteki de üzeri elle yapılmış, oyma ve gümüş işlemelerle süslü av tüfeği. Bakmaya kıyamayacağınız güzellikte bir Kafkas çiftesi.Savaş sonrası yıllarda, kaç kez anlattım sizlere, radyo bile yoktu doğru dürüst. Günde iki saat deneme yayını yapan ve parazitten zor dinlenen bir postane radyosu dışında. Sinema minema hak getire.Babamın bir tek özel keyfi vardı.Av.Cumartesi geceleri, sobanın başına toplanırdık. Kestaneler yarılır, sobanın üzerine dizilirdi.Babam av tüfeğini ve av takımlarını çıkarırdı.Önce tüfeği özene bezene siler, temizler, yağlar, kenara koyardı. Sonra fişek hazırlamaya başlardık.İrili ufaklı bir yığın aleti vardı babamın, fişek yapmak için.Karton silindirleri alır, altına kapsülü basar, içine barutu sıkıştırır, onun önüne saçmaları yerleştirir, kapatırdı. Ağabeyimle ben yardım ederdik babama. Kendimizi çok ama çok önemseyerek.Hazırlanan fişekler, beline bağladığı fişekliğe dizilirdi rengârenk.Bu işler yapılırken, babam, başından geçmiş av öykülerini anlatırdı, keyifle..Geç vakitlere kadar yatmama iznimizin olduğu tek geceydi, cumartesileri.Sabah uyandığımızda babamı gitmiş bulurduk. Güneş doğmadan yola çıkardı avcı arkadaşları ile.Avdan pazar akşamına doğru yorgun, ama öyle keyifli dönerdi ki babam.Tüm yorgunluğuna rağmen, o ata yadigârı gümüş işlemeli, oymalı çiftesini gene özenle temizler, kılıfına yerleştirirdi.diye avladıklarınıannemin önüne gururla koyarken.Babamın keyfi nasıl tüfeğiyse, bizim keyfimiz de bayram günleriydi, iple çektiğimiz bayram günleri.Türkiye'nin en sıkıntılı günleriydi onlar. Yokluklar ülkesiydik kelimenin tam anlamıyla. Hangi kuyruk? Ekmek kuyrukla değil karne ile alınırdı. Nüfus kâğıdına vurulan damga ile. Paran olsa da fazlasını alma hakkın yoktu. Öyle sıkıntılı günler.Ama bayram tüm sıkıntılara rağmen biz çocuklaraolarak gelirdi.Tepeden tırnağa yenilenirdik.Elbiselerimin çoğunu annem dikerdi, her bayram yeni bir şeyler yapmayı başarırdı.Sonra yeni ayakkabılar, yeni gömlekler, çoraplar.Ve de o zamanki aklımızla, ölçüsüz harcayabildiğimiz bol harçlık.Haftalığımız 25 kuruşken mesela, bayramda babamdan günlük alırdık, gün başına bir lira.Öteki akrabalardan da gelirdi harçlık. Bayramın ilk günü cebimizde 2.5 lira falan olurdu. Harca harca bitmez. Sinemaya giderdik.Bayram yerine gider, dönme dolaba biner, gazozla simit alırdık, gene bitmezdi.Hiç unutmam. Bir bayram günü, milletvekili olan büyük eniştem (biz ona Paşa Dayı derdik) İstiklal Savaşı kahramanlarındanbize gelmişti.Elini öpen ağabeyime, çıkardı, bir kâğıt para verdi, harçlık diye. Onun ve bizim elimize harçlık diye konan ilk kâğıt paraydı bu. Ağabeyimin dili tutuldu sanki.Koskoca beş lirayı ona veriyorlardı.Olacak şey miydi? Şaşırdı.Teşekkür etmeyi unuttu. O gün bugün ailede her bayram hâlâ kahkaha ile anlatılır. Parayı Paşa Dayı'ya geri verdi.diye.Nasıl gülmüştü Paşa Dayı, parayı tekrar ağabeyimin eline koyarken.Bana da 2.5 lira vermişti.. O da kâğıt para. Hayattaki ilk kâğıt param.Hey gidi günler hey.Gene böyle bir bayram arifesiydi işte.Anadolu kasabalarında bohçacı kadınlar vardır, kapı kapı dolaşır, elle yapılmış örtüler, perdeler, çarşaflar toplarlar ve satarlar.Bir de erkekler. Tellallar.Onlar da sokak sokak dolaşır, bağıra çağıra, ikinci el, kıymetli şeyler satarlar başkası adına.O gün, bayrama birkaç gün var, okuldan eve dönüyorum.Tellalı gördüm sokakta. Sırtında 100 metreden görsem, doğru tanıyacağım, üzerindeki çizgileri bile ezbere bildiğim bir şey var.Babamın tüfeği.Gururla övündüğü atalarının yadigârı ve hayattaki tek özel keyfinin simgesi.Beynimden vurulmuşa döndüm.Ağlamak istedim, olmadı.Koşa koşa, nefes nefese geldim eve. Annem,desin diye.dedim.Ağlamaya başladı. Benim size bu satırları yazarken ağladığım gibi.Sıkıntı son haddine varmıştı ve babam anneme,demişti.Neyle?İşte o tüfekle.Babamın bizlere sevgisi, atalardan gelen gururunun ve hayattaki en büyük keyfinin de çok ötesindeydi.Tereddüt bile etmemişti, bizim bayramımız için tüfeğini satarken.Sanki sözleşmişiz gibi, evde o tüfeğin lafı bir daha hiç edilmedi.Çünkü hepimiz, o tüfeklerin binlercesinden çok daha değerli bir şeye sahip olduğumuzu biliyorduk.Sevgiye!..Bizi aile yapan, bunca yaşam gailesine, araya giren yüzlerce kilometreye rağmen, biz Öcal, Hıncal, Serpil ve Kemal kardeşleri hâlâ bir arada, hâlâ sımsıkı tutan sevgiye..Babam bize sevgiyi vermişti asıl, bayramlarda..Canım babam.. Bize öğrettiğin sevgi ile seviyorum seni..Babalar Günün kutlu olsun!..

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Yıllardır her Babalar Günü yayınladığım bu yazının ardından bitmeyen bir umutla bekliyorum ki, bir yerlerden bir haber gelsin vedesin de konuşalım.. Olmadı. Olmuyor.. Amaişte.. Bu yıl da bekleyeceğim..