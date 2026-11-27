Hilâl Kaplan

Mirasyedi

Kendi kazanmadığı mirası hoyratça çarçur eden kişiye mirasyedi deriz ama kelimeye sirayet eden acı tanımında değil, ima ettiğindedir: Mirası yiyen ile mirası kuran arasındaki mesafe ve bedel...

1999 baharında Pınarhisar'ın kapısından içeri giren adam, bir şiir okuduğu için oradaydı. Dışarıda onu bekleyenler, sonra bir parti kuracak, bir ülkenin yüzünü değiştirecek bir kadroydu. Mahkeme koridorlarında yanında yürüyen avukat da aralarındaydı. Ortada ne makam vardı ne portföy. Sadece dava vardı. Ve o zamanlar dava, insanın sahip olduklarıyla değil, vazgeçebildikleriyle ölçülürdü.

Belki de bu hikâyenin en hüzünlü özeti bu. Bedeli ödeyen kuşak, bedel ödememiş kuşağın faturasını sırtlanmak zorunda bırakılıyor. İbn Haldun'un yedi asır önce yazdıklarını bile sadece kısmen haklı çıkartan bir yerdeyiz.

Kurucu kuşak asabiyyeyi yokluk içinde yoğurur; ikincisi kurucuyu görmüştür, sesini hâlâ taşır; üçüncüsü taklit eder; dördüncüsü yıkar. Mukaddime'nin trajedisi, yıkımın düşmandan değil refahın kendisinden gelmesidir. Bu kısım değişmedi ama maalesef bir kuşak bile beklemeden varlık imtihanı kimilerince kaybedildi.

Bugün konuşulan isimlerin bir kısmı bu şemaya tıpatıp oturuyor. Bakanlık koltuğuna, genel başkan yardımcılığına taşınmış nice isim. Birkaç ayda katlanan hisse işlemleri. Yüksek bürokrasinin koridorlarına yakınlığıyla anılan, aracı kurumdan madene, holdingden hava taşımacılığına uzanan şirket ağları. Hiçbiri hakkında yargı son sözü henüz söylemedi ama siyaset çoktan hükmünü verdi. Çünkü güven, beraat kararıyla değil, sine-i millette kazanılır.

Üstelik bu acının görünmeyen ama benim hep aklımda tuttuğum bir yüzü daha var: Birikimini o fonlara emanet eden sayısız küçük tasarruf sahibi. Mirasyediliğin faturası yalnızca bir davaya değil, o davaya yıllarca oy vermiş ve dua etmiş insanlarımızın cebine de kesildi.

Asıl yazık olansa şu: Bu dava, tam da "mirası" düşünme vaktine gelmişti. Duble yollar, köprüler, şahlanan savunma sanayii, başörtüsü özgürlüğü, terörsüz Türkiye, Gazze için çekinmeden yükselen bir ses, Karabağ zaferi... Bir ömrün hesabı artık kalıcı olana dönüşecekti. Tam o eşikte, mirası en yakından görenlerin bir kısmının onu bir hisse grafiğinden ibaret saydığını görmek, dışarıdan gelen hiçbir saldırının veremeyeceği bir hüzne gark ediyor beni.

"Emanetleri ehline verin" diye emrolunduk. Emanet yalnızca makam değildi; bir neslin hapishane kapısında verdiği sözdü. "Yanlış yapanlarla vedalaşırız" kararlılığı, o sözün hâlâ ayakta olduğunu gösteriyor. Ne var ki her vedanın bir hüznü var ve bu veda, düşmanla değil, sözde dava arkadaşlarıyla yapılıyor. Gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklendiği yer ise görmek isteyen gözler için aşikâr.

Mirasyedi, baba evini satarken hangi taşa kimin alın terinin sindiğini bilmez. Bilenler hâlâ aramızda. Mesele, onların sessiz yasının, bilmeyenlerin şatafatını vakarla bastırabilmesidir. Zira meselesi hâlâ ve ısrarla dava olanların yolu Çağlayan'daki davalardan geçmez.