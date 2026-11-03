Hilâl Kaplan

Faizden kaçarken Rothschild’a tutulmak

Katılımevim'in kurucusu Serdar Turhan savunmasında, Edmond de Rothschild'ın yüzde 0.5 faizli İsviçre Frangı kredisi teklif ettiğini, kendisinin de kabul edip hisselerini teminat gösterdiğini anlatıyor.

Faizsiz ev vaadiyle dini hassasiyetleri olan insanlardan topladıkları birikim, İsviçre Frangı cinsinden faizli bir krediye bağlanmış. İşin vahamet boyutunun bir kısmı bu. Diğer kısmı ise 28 yaşında, eğitimi bile finans üzerine olmayan bu adam, bu güç ve nüfuzu kim(ler)in kefaletiyle elde etti?

Banka baktığında doğum tarihinden önce şunu görüyordu: BDDK ve SPK izniyle çalışan şirketlerde ortaklık ve başkanlık. Yani Cenevre'deki referansı Ankara'da verilmişti.

Bankanın sicili de masum değil. Sermayenin nasıl ve kimden geldiğini pek de umursamayan bir tarihleri var. Malezya'nın 1MDB yolsuzluğundan çalınan paranın 472.5 milyon doları bu grubun Lüksemburg şubesine ulaştı. Şube, Mayıs 2025'te Lüksemburg tarihinde kara para aklamadan mahkûm edilen ilk banka oldu.

Cenevre'deki ana banka ise 18 Aralık 2015'te Amerikalıların vergi kaçırmasına aracılık ettiği için ABD'ye 45.2 milyon dolar ödeyip kovuşturmadan kurtuldu. Belgelere göre bu dosyayı çözmek için tutulan danışman Jeffrey Epstein'dı! Forbes'un banka kayıtlarına dayanan haberine göre banka ve patronu Ariane de Rothschild, 17 ve 21 Aralık 2015'te Epstein'ın Virjin Adaları'ndaki şirketine toplam 25 milyon dolar gönderdi. Bankanın Paris ofisi de Epstein bağlantılı bir yolsuzluk soruşturmasında Mart 2026'da arandı. Örnekler çoğaltılabilir.

Takvime bakınca da tablo netleşiyor. 11 Ağustos 2026'da Muhammed Yarız, 14 Ağustos'ta Serdar Turhan, toplam yaklaşık 2.9 milyar liralık borsa hissesini, kara paradan mahkûm olan o Lüksemburg şubesine aktardı.

24 Ağustos'ta Turhan, İsviçre'ye 15 milyon dolar gönderdi. 26 Ağustos'ta Emre Tezmen, eski adı Tera Europe olan Londra'daki Gildencrest'ten ayrıldı. 29 Ağustos'ta SPK fon rehberini yayımladı. Üç gün sonra, 1 Eylül'de Yarız, İsviçre'ye 25 milyon euro gönderdi. Fonlar 15-16 Eylül'de yatırımcıya ödeme yapamaz hâle geldi.

Yarız'ın AK Parti il yönetiminde görev aldığı da biliniyor. Bunu saklamak yanlış, bundan kolay hüküm çıkarmak da. Bu dosya bir parti hikâyesi değil, "kapıdaki denetim"in hikâyesi. Daha doğrusu olmayan denetimin faturası.

Tutuklama suçun kesinleştiği anlamına da gelmiyor, elbette yargı son sözünü söyleyecek. Ama faizden kaçınan dindar ailelerin birikimini toplayanlar, sıkışınca faizli frank kredisine ve kara para sicilli bir bankaya koşabiliyorsa, kapıda denetim yapması gerekenlerin de o sırada nerede olduğunu sormak zorundayız.

Faizden kaçınanların parası, faizli bankacılık denince akla ilk gelen o ailenin kuruluşlarına birine tereddütsüz aktarılmış. Ancak kefili Cenevre'de değil, önce Ankara'da aramalıyız.