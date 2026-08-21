Örgütün sözü değil devletin teyidi şart

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Çiftçi'nin kamuoyunun merak ettiği konulara yönelik sorulara verdiği cevaplar:

Kara parayı artık sadece ekonomik veya adli bir mesel edeğil, bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdiğinizi söylüyorsunuz.O hâlde Türkiye'nin güvenlik anlayışında yeni bir dönemden mi söz ediyoruz?



Hedefimiz nettir: Huzurun Yüzyılı'nı inşa etmek.

Bu, bir söylem değişikliği değil, bir yöntem değişikliğidir. Çünkü suçun yapısı değişti. Karşımızdaki yapıların çoğu, terör, uyuşturucu, siber dolandırıcılık ve düzensiz göç faaliyetlerini bir arada yürüten hibrit yapılardır.

SUÇA TAVİZ YOK

Bu yeni dönemin bir de doktrini var. Bugün suçlunun elindeki en büyük silah kurşun değil, görünmezliktir. Suç örgütü; paravan bir şirketin içine, bir kripto cüzdanın gölgesine, üç kademeli şifreli bir uygulamanın karanlığına veya sahte bir hesabın ardına saklanıyor.

Ne paravanın içinde, ne kripto cüzdanın gölgesinde, ne üç kademeli şifrenin arkasında; kimse devletin menzili dışında değildir.

Kara para aklamada bankacılık ve ödeme sistemleri, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, yasadışı bahis ağları, paravan şirketler, sahte ticari işlemler, gayrimenkul, değerli maden ve taşlar, yüksek bedelli araç alım satımı ve ticaret yoluyla aklama yöntemleri risk temelli olarak izlenmektedir.

Ancak altını özellikle çizmek isterim: Bir sektörün risk analizinde yer alması, o sektörde faaliyet gösteren herkesi suçlu hâle getirmez. Biz sektörleri suçlamıyor, suçu ve şüpheli işlemi takip ediyoruz. Teknoloji suçlu için karanlık, vatandaş için güvence olacaktır.

Şirket tabelası suç gelirini temizlemez; paranın kaynağı kirliyse üzerindeki ticari ambalaj onu meşru hâle getirmez. Kara paranın girdiği yerde suç büyür; devletin finansal izi takip ettiği yerde suç örgütü küçülür.

Yıl sonuna kadar organize suç örgütlerinin büyük bölümünü"eylem yapamaz hâle getirme"hedefinden söz ettiniz. Fakat çetelerin liderlerini tutuklamak başka, çete ekonomisini bitirmek başka. Yıl sonunda"başardık" diyebilmeniz için hangi ölçülebilir kriterleri esa salacaksınız?

12 BİN GÖZALTI

Rakamlarla konuşayım. 2026 yılının ilk yedi ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 175 şüpheli gözaltına alındı, 6 bin 320 örgüt mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304'ü yerel, 105'i bölgesel, 92'si ulusal ve 17'si uluslararası ölçekte faaliyet yürüten yapılardı.

Bu yeni nesil yapılar klasik mafyadan farklıdır. Hukuken terör örgütü olmasalar da toplumda oluşturdukları zarar bakımından benzer sonuçlar doğuruyorlar. Bu yüzden bu yapılara karşı, güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının tecrübe, teknoloji ve operasyonel kapasitesini de devreye alıyoruz.



Terörsüz Türkiye için kabul edilen çerçeve yasa Meclis'ten geçti ve bunun "af, pazarlık veya taviz" olmadığını vurguladınız. Peki devletin önündeki yol haritası nedir; önümüzdeki aylarda İçişleri Bakanlığı açısından hangi adımlar atılacak? Kamuoyunun bilmediği bir takvim var mı?

Terörsüz Türkiye hedefi güçlü bir hukuki zemine kavuştu. Bir örgütün elindeki silahı bırakmasını ödüllendirmiyoruz, terörün bitmesinin hukukunu kuruyoruz. Sürecin temel şartı, PKK/ KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesidir. Düzenleme bir af kanunu değildir. Ağır suçlar kapsam dışında tutulmuştur. Erteleme belirli şartlara ve sürelere bağlıdır; yeni bir terör suçu işlenmesi hâlinde kaldırılacak ve adalet kaldığı yerden devam edecektir. Kamuoyundan saklanan bir siyasi pazarlık veya gizli taahhüt yoktur. Takvim, örgütün açıklamasına veya verdiği söze göre değil, devletin sahadaki tespit ve teyidine göre işleyecektir. Takvimi örgütün sözü değil, devletin teyidi belirleyecektir.

Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.



İNANCA DEĞİL SUÇA OPERASYON



Alihan Kuriş soruşturması yalnızca belirli kişilerin mal varlığı ve suç ilişkileriyle mi sınırlı, yoksa daha büyük bir örgütsel yapılanma tespiti mi söz konusu?

Operasyon, dini hassasiyetleri çıkar ve suç ilişkilerine kalkan yaptığı değerlendirilen üst yönetime yöneliktir. AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar vatandaşımıza, hiçbir cemaate yönelik bir kısıtlama yapılmamıştır; bundan sonra da yapılmayacaktır. İnanca değil suça, cemaate değil çıkar örgütüne operasyon yapıyoruz.

KİMSE HUKUKTAN ÜSTÜN DEĞİL



Dini inanç ve ibadet özgürlüğü devletimizin güvencesi altındadır. Ancak hiçbir dini, siyasi, ticari veya sosyal aidiyet kişiye hukukun üzerinde bir alan sağlamaz.