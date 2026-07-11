Hak mücadelesinin güçlü zaferi

2004 yılında ülkemiz yine bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, henüz çiçeği burnunda sayılacak bir başbakandı. Ne var ki o tarihi zirvenin fotoğraflarında çok önemli bir eksik vardı: Emine Erdoğan yoktu. Zira o günün Türkiye'sinde başörtüsü, "kamusal alan bekçileri"nin her yerden dışladığı, devletin en görünür alanlarında var olması dahi düşünülemez bir gerçeğimizdi. Resmi davetler, resepsiyonlar ve uluslararası organizasyonlar, sanki ülke kadınlarının yarısı başörtülü değilmiş gibi organize edilirdi. Görünmez kılarsak, görünmez olurlar diye umut edenlerin sesi daha gür çıkıyordu. Aradan geçen 22 yılın ardından yine bir NATO Zirvesi...

Bu kez Emine Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen lider eşlerini ev sahibi sıfatıyla ağırlıyor. Bu fotoğrafın anlamı yalnızca diplomatik protokolden ibaret değil. O kare, yıllarca "Buraya giremezsiniz" denilen kadınların, aynı mekânlarda bugün ülkelerini layıkıyla temsil edebildiğinin sembolüdür. Bugün düzenlenen NATO Zirvesi, mezkûr çelişkinin en çarpıcı sembollerinden biri de oldu aynı zamanda.

Başörtüsü yasağını yaşamamış kuşaklar için bunu anlamak kolay olmayabilir. Fakat o yılları hatırlayanlar bilir; mesele sadece sembolik değildi. Üniversite kapılarında dökülen gözyaşlarıydı, meslek hayallerinin yarım kalmasıydı, devletin kendi vatandaşına "sen eksiksin" demesiydi. Bu yüzden bugün ortaya çıkan normalleşme, yalnızca siyasetin değil, toplumsal hafızamız için de önemli bir eşiktir.

SABIRLA VERİLEN MÜCADELE

Gençliği başörtüsü mücadelesinin gölgesinde geçmiş bir kadın olarak, benim için bu değişim yalnızca bir protokol fotoğrafı değil; uzun yıllar sabırla verilen bir hak mücadelesinin sessiz ama güçlü bir neticesidir. Bazı fotoğraflar tarihe sadece kimlerin yer aldığıyla değil, yıllarca kimlerin dışarıda bırakıldığını hatırlattığı için geçer. Kısa bir yazının gövdesinin kaldıramayacağı kadar büyük acılar yaşandı ama o fotoğrafla aynı benim gibi şifa bulan milyonlarca kadınımız olduğuna adım gibi eminim. Kıymetli Emine Erdoğan Hanımefendi nezdinde emeği geçen herkese muhabbet ve minnetle...

'UMUTLARA KAPI AÇAN DÖNÜM NOKTASI OLSUN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda "NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı. Emine Erdoğan, zirveden görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.