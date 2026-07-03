Hem fırsat hem sınav

Türkiye, önümüzdeki günlerde yalnızca bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmayacak. Aynı zamanda yeni uluslararası güç dengesinin şekillendiği kritik bir dönemeçte, hem coğrafi hem de siyasi ağırlığını yeniden ortaya koyma fırsatı yakalayacak. Soğuk savaşın ardından Avrupa güvenlik mimarisi ilk kez bu ölçüde köklü bir dönüşüm geçirirken, Karadeniz'den Ortadoğu'ya uzanan kriz kuşağının merkezindeki Türkiye'nin rolü de yeniden tanımlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, İran-İsrail geriliminin bölgesel istikrarsızlığı derinleştirmesi ve Avrupa'nın savunma kapasitesini artırma arayışı, NATO'nun gündemini genişletmiş durumda. Artık mesele yalnızca kolektif savunma değil; enerji güvenliği, kritik altyapılar, savunma sanayii, siber tehditler ve tedarik zincirleri de ittifakın temel başlıkları arasında yer alıyor. Böylesi bir tabloda Türkiye, Karadeniz'i, Kafkasya'yı, Doğu Akdeniz'i ve Ortadoğu'yu aynı anda okuyabilen ender ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Ankara açısından zirvenin asıl değeri ise diplomatik prestijin ötesinde yatıyor. Türkiye, uzun süredir dile getirdiği savunma sanayii kısıtlamalarının tamamen kaldırılması, Avrupa güvenlik projelerinde daha fazla söz sahibi olması ve terörle mücadelede müttefiklerinden daha somut destek görmesi yönündeki beklentilerini güçlü biçimde masaya taşıyacak.

Ekonomik boyut da en az siyasi başlıklar kadar önemli. NATO üyelerinin savunma harcamalarını ciddi biçimde artırmaya hazırlanması, milyarlarca dolarlık yeni projelerin gündeme gelmesi anlamına geliyor. Son yıllarda İHA, SİHA, zırhlı araçlar, deniz platformları ve mühimmat üretiminde önemli bir kapasite oluşturan Türkiye için bu süreç, ihracatını artıracak ve yeni ortak üretim modelleri geliştirecek önemli fırsatlar sunabilir.

Ancak böylesine kritik eşikler, yalnızca fırsatları değil riskleri de beraberinde getirir. Türkiye'nin diplomatik kazanım elde etmesini istemeyen aktörlerin, zirve öncesinde veya zirve sırasında provokasyon arayışına girmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir. Özellikle son dönemde bölgesel gerilimlerin hızla tırmandığı düşünüldüğünde, istihbarat ve güvenlik birimlerinin azami teyakkuz içinde olması hayati önem taşıyor.

Dün Suriye'nin başkentinde meydana gelen ve beş kişinin hayatını kaybettiği patlama da bölgenin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Elbette bu olayın failleri ve amacı netleşmeden kesin hükümler vermek doğru değil. Ancak geçmiş deneyimler, kritik uluslararası toplantılar öncesinde bölgesel tansiyonu yükseltecek saldırılar, sabotajlar veya dezenformasyon kampanyalarının devreye sokulabildiğini gösteriyor. Başta İsrail'in bölgesel politikalarının yarattığı yüksek gerilim olmak üzere, farklı aktörlerin kendi stratejik hesapları doğrultusunda yeni kriz alanları oluşturma ihtimali ciddiyetle değerlendirilmelidir.

Bu nedenle Ankara'daki NATO Zirvesi yalnızca diplomatik hazırlıklarla değil, çok katmanlı bir güvenlik perspektifiyle yönetilmelidir. Türkiye'nin son yıllarda izlediği çok boyutlu dış politikanın başarısı, sadece masadaki müzakerelere değil, masayı gölgeleyebilecek provokasyonları bertaraf edebilme kapasitesine de bağlı olacaktır.

Eğer Ankara bu süreci hem diplomatik hem güvenlik boyutuyla başarıyla yönetebilirse, zirve Türkiye açısından sadece iyi organize edilmiş uluslararası bir toplantı olarak değil, yeni jeopolitik dönemin en önemli eşiklerinden biri olarak tarihe geçebilir.