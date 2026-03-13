Bir yolsuzluk anatomisi

Mersin'de yürütülen soruşturma, bir belediye bürokrasisinin nasıl bir para aktarımmekanizmasına dönüşebileceğine dair çarpıcı iddialar içeriyor. Soruşturmanın merkezinde, MersinBüyükşehir BelediyeBaşkanı'nın Özel KalemMüdürü D.U. bulunuyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada D.U. ve bazı isimler hakkında "niteliklidolandırıcılık" ve "suçtankaynaklanan mal varlığıdeğerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Dosyanın en dikkat çekici kısmı ise para akışına ilişkin tespitler.

MASAK incelemesine göre D.U. ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarında son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşandı. Yapılan incelemelerde satın alınan bazı taşınmazların bedellerinin doğrudan D.U. tarafından değil, üçüncü kişiler ve şirketler tarafından ödendiği tespit edildi. Daha da önemlisi, bu şirketlerin hesaplarına aynı dönemlerde Mersin BüyükşehirBelediyesi'nden paragirişleri olduğu belirlendi.

Savcılığa göre mekanizma şu şekilde işledi: Belediyeden bazı firmalara ödeme yapılıyor, ardından bu firmalar D.U. ve yakınlarının adına alınan taşınmazların bedellerini ödüyor. Böylece kamukaynaklarının dolaylıbiçimde şahsi malvarlığına dönüştürüldüğü iddia ediliyor.

Dosyada en çok dikkat çeken şirketlerden biri MERMET Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Savcılık tespitlerine göre bu şirketinadresinde herhangibir ticari faaliyetbulunmuyor. Buna rağmen şirketin 2022-2025 arasında kestiği faturaların yüzde 79'u Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine düzenlenmiş.

İddialara göre belediyeden bu firmaya yapılan ödemeler, Mezitli'deki limon ve narenciye bahçeleri başta olmak üzere çok sayıda taşınmazın satın alınmasında kullanıldı. Soruşturma dosyasında D.U. ve yakınlarının adına alınmış toplam 10 taşınmaz işlemi yer alıyor.

Savcılık, bu yöntemle en az 16 milyon 582 binliralık kamu zararınınoluştuğunu değerlendiriyor. 11 Mart 2026'da şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve belediye binasında arama yapıldı.

Dosyada adı geçen diğer kişiler ve yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği de belirtiliyor. Savcılık ayrıca şüphelilerin 2022'den sonra edindikleri mal varlıklarına el konulması için de işlem başlatmayı planlıyor.

Kısacası Mersin dosyası yalnızca birkaç taşınmaz alımını değil; belediye ödemeleri,şirket faturaları vekişisel mal varlığı artışıarasındaki ilişkiyimercek altına alan genişkapsamlı bir yolsuzlukiddiası olarak şekilleniyor. Soruşturmanın seyri, belediye içindeki başka isimlere de uzanıp uzanmayacağını gösterecek.