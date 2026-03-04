Beka seçimi demiştik

Trump, "İran'da Venezuela'daki senaryo gerçekleşse mükemmel olur" derken aslında iki şeyi birden ifşa ediyor: İran'ın siyasi tarihinipek bilmediğini ve bölgeninsosyo-politik dokusunu hiçanlamadığını. İran'ı, birkaç yaptırımla çözülecek, birkaç elit "transferle" dağılacak bir Latin Amerika ülkesi zannetmek stratejik körlüktür.

İran'ın en üst düzey dini ve siyasi liderini daha ilk saldırıda kaybetmek en büyük şoku da yaşatmış oldu. Görünen o ki devlet aklı hazırlıklıydı. Yıllardır planlanan asimetrik strateji devreye sokuldu, ABD-İsrail'inKörfez'de on yıllardır ördüğügüvenlik mimarisi hedef alındı. Bu, spontane bir öfke değil; kurumsal hafızaya dayanan bir refleks olabilir.

Halk meselesine gelince... Sosyal medyada eskort kıyafetleriylevideo çeken birkaç TikTok figürünü ya da ölen Amerikan askerlerine taziye yayınlayan Pehlevi artığını "İran halkı" diye pazarlayanlar büyük yanılıyor.

İran'da sokaklar boş değil. Devlet televizyonunun çağrısıyla insanlar meydanlara iniyor, rejime destek gösterileri yapıyor. Tıpkı 15 Temmuz'dan sonra günlerce meydanları doldurup "Devletimin yanındayım" diyen bizler gibi.

ABD, Venezuela'da birkaç saat içinde sonuç almış olabilir. Hatta Venezuela'yı, İran'ın HürmüzBoğazı kartını oynayacağınıöngörerek, petrol talebinigüvence altına almak içinönceden işgal etti de diyebiliriz. Fakat İran, Venezuela değildir. Devrimle kurulmuş, savaşla sertleşmiş, ambargoyla disipline olmuş bir devlettir.

Dahası, İran dini liderinin kızları ve torunlarıyla birlikte hedef alınması, meselenin bir "rejim değişikliği" operasyonundan öteye geçtiğini gösteriyor. Bu artık sembolik değil, varoluşsalbir savaştır. Böyle bir tabloda toplumun dağılmasını beklemek siyaset bilmemektir.

Trump'ın balo salonuna yaptırdığı perdelerle övündüğü basın toplantısındaki rahatlığı, Washington'un bölgeyi hâlâ bir dekor olarak gördüğünü gösteriyor. Oysa Körfez ülkeleri, kendi güvenliklerini sağlayacaklarını sanarak Amerikan üslerine kucak açtıklarında, gerçekte İsrail'in güvenlik mimarisine eklemlendiler. Kendi egemenliklerini tahkim ettiklerini düşünürken başka bir stratejinin parçası oldular ki bunu en acı şekilde tecrübe ediyorlar.

Gelelim Türkiye'ye... Etrafımız ateş çemberiyken, bombalanmamış ülke neredeyse kalmamışken Türkiye'ninhâlâ dokunulmaz bir dengekurabiliyor olmasının sebebi romantik temenniler değil. 2023 Mayıs seçimlerinde "beka meselesi" dediğimizde sırıtanlar, bugün bölgenin nasıl bir kırılganlık hattına sürüklendiğini umarım daha net görüyordur.

Velhasıl Trump bilmiyorsa da öğrenecek. İran, Venezuela değildir. Ve Türkiye de sahipsiz değildir.