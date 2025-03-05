On yıllardırdoğrudan temsilcisi gibi hareketedenşimdiye kadar devlete karşıtakındıkları üstünlükçü tavrın hukuki hesabınıilk kez vermek zorunda kalıyor. AncakBatı'ya ekonomik ve politik olarak bağımlıolan "akil insanlar", her zamanki gibi"Hukuk ve demokrasi olmadan yabancıyatırım gelmez" ezberini devreye sokaraktekrar etmeyi sürdürüyorlar.Gerçekten deBatı tarafından üretilmişbu söylemi sorgulamaktan bile çekinenler,ezberleri bozulacak diye korkuyorlar. Amaveriler ne söylüyor?Aşağıda, 2023 yılında dünyada en çok üretim amaçlı yabancı yatırım alan 10 ülke ve aldıkları yatırım miktarları var:2. Çin: 180.9 milyar dolar.4. Hong Kong: 117.7 milyar dolar.6. Hindistan: 49.4 milyar dolar.8. Meksika: 31.5 milyar dolar.10. Almanya: 31.3 milyar dolar.Şimdi, Batı'nın demokrasi ve hukuk devleti kriterlerine sadık kalarak (bu kriterlerin içlerinin ne kadar boş olduğunu 7 Ekim'den sonra tüm dünya gördü) listedeki ülkeleri inceleyelim:Tek parti yönetiminde otokratik bir rejimdir. Yargı tamamen parti kontrolündedir. Ancak en fazla yatırım alan ikinci ülke olmayı başarmıştır.Batılı terminolojiyle "hibrit rejim" olarak tanımlanır. Yani tam demokrasi değil. Ayrıca ifade özgürlüğü konusunda ciddi kısıtlamalar vardır.Çin kontrolünde yarı özerk bir bölgedir. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası ile birçok özgürlük, ciddi şekilde sınırlandırılmıştır.Seçim bile olmayan, monarşiyle yönetilen bir ülke. Demokrasiden söz etmek mümkün değil.Uyuşturucu kartellerinin devlete rakip olacak kadar güçlü olduğu bir ülke. Ancak bu durum yabancı yatırımcıları pek ilgilendirmemiş gibi görünüyor.Bütün bu verilere rağmen, demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmadan yatırım gelmeyeceği söylemi koca bir yalandır. Küresel sermaye,yatırım yapıyor. Siyasi rejim veya hukuk sistemi, eğer sermayenin çıkarlarına zarar vermiyorsa, yatırım kararlarında belirleyici bir faktör olmuyor.Velhasıl sermaye, hukukun üstünlüğünün olduğu yere değil,yerlere akıyor. Klasik ezberleri papağan gibi tekrar etmek, hakikati değiştirmiyor. Yani "Türkiye'de hukukun üstün olmadığını" işlerine gelmeyince tekrar ettikleri gibi "Yatırımın demokratik rejimlere aktığı" ezberi defazlası değil.Üstelikgerçi TÜSİAD üyeleri fasonu da montaj sanayiini de pek bir sever. Kimbilir belki de o yüzden bu balon argümanlara bu kadar bağlılardır.