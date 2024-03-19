Kent uzlaşısı bu mu?

CHP'nin Kandil onaylı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in seçim çalışmaları sırasında yaptığı bir açıklama, yerel seçimlerin neden önemli olduğunu gösterdi. Özer, yaptığı açıklamada Esenyurt'un nüfusuna atıf yaparak il olmalarının hak olduğunu, bu kararı merkezi yönetimin alabileceğini ve Esenyurt'ta referandum yapılabileceğini söyledi.

Bu tuhaf ve nedensiz açıklamayı yapan Özer, referandumun henüz gündeminde olmadığını belirtmeyi de unutmadı.

Türkiye'de yerel siyasetçilerin ilçelerini il yapmak için çalışması yabancı olduğumuz bir olay değil. Ancak Özer'in açıklamalarını bu minvalde değerlendirmek saflığa varan bir iyimserlik olur. Çünkü Özer, bu açıklamasında referanduma gidebileceklerini belirterek ilçe belediyesi olarak kendi başlarına karar alabileceklerini ilan ediyor.

Bu, Özer'in CHP'ye atanmadan önce "siyaset" yaptığı HDP'nin, sözde demokratik özerklik modelinin Esenyurt modifikasyonundan başka bir şey değil.

Yine Ahmet Özer, terör örgütü PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu sözde kantonlara Türkiye'nin destek vermesini talep etmişti. Özer'in Esenyurt adayı gösterilmeden önce televizyonlarda yaptığı açıklamalarda, devlete PKK adına şartlar ileri sürecek kadar pervasızlaşmasını da hesaba kattığımızda, "referandum" çıkışının neden tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor.

Açıkçası, Ahmet Özer'in daha seçilmeden böyle pervasızlaşacağını düşünmemiştim. CHP'nin adayı "sağlık sorunları" bahanesiyle son dakikada çekilip onun yerine İmamoğlu'nun icazetiyle Esenyurt adayı olarak Ahmet Özer gösterildiğinde HDP/DEM'lilerin konvoyla kutlama yaptığı bir aday olarak biraz kendisini gizler diyordum. Ancak Özer belli ki bu ihtiyata bile ihtiyaç duymayacak kadar CHP desteğinden emin.

Yıllardır Türkiye'de yürütülen etkin mücadelelerle terör örgütü ülkemize saldıramayacak hâle getirildi. Ahmet Özer bu açıklamayı yaparken de Türkiye, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığını tamamen söküp atmak için hazırlık yapıyordu.

PKK elebaşı Murat Karayılan da terör örgütü destekçilerine büyük bir müjde vereceğini açıklamıştı. İnsanın aklına ister istemez, "Murat Karayılan'ın açıklayacağı müjde, Ahmet Özer'in PKK'ya nefes aldırmak için İstanbul'da kantonculuk oynayacağı mıydı?" sorusu geliyor.

Özer'in bu yersiz çıkışına Ekrem İmamoğlu'ndan herhangi bir tepki gelmedi. Özer'i "15 yıllık dostu, Beylikdüzü Belediyesi'nden bu yana beraber çalıştığı değerli bir ilim adamı, beraber çalışmaktan büyük onur duyduğu bir isim" olarak tanımlayan İmamoğlu'nun, Ahmet Özer'in "Referandum yapabiliriz" açıklaması hakkında ne düşündüğünü bir an önce paylaşması gerekiyor.

Cevaplanması gereken bir başka soru daha sormak istiyorum: "Kent uzlaşısı" yaptığı DEM Partililere Belediye Meclis Üyelikleri ve Esenyurt Belediye Başkanlığı dışında hangi sözleri verdi? İmamoğlu bu açıklamayı yapmayıp işin için sıyrılacağını zannediyorsa yanılıyor. Bana inanmıyorsa, bir zamanlar baba-oğul ilişkisi yaşadığı Kemal Kılıçdaroğlu'na sorabilir.

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