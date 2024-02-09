Terör destekçisi muhalefet sorunu

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği İstanbul Adliyesi'nde, 6 Şubat'ta polis noktasına yapılan saldırıyla unuttuğumuz bir düşmanı tekrar hatırladık. Terör örgütü DHKP-C mensubu Pınar Birkoç ve Emrah Yayla isimli teröristler, kahraman polisimiz sayesinde etkisiz hâle getirildi.

Terör örgütünün ve teröristlerin adının belli olmasından sonra herkesin aklında aynı soru vardı: Acaba hangi CHP milletvekili bu DHKPC'li teröristlere sahip çıkmıştı? Kısa sürede bu sorunun cevabı verildi: CHP'li Sezgin Tanrıkulu...

Terör örgütlerine destek denilince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Tanrıkulu, imha edilen teröristlerden Emrah Yayla'nın "cezaevinde yeteri kadar kitap ve dergi okuyamadığı ve 6 saat sohbet etme hakkı verilerek" işkenceye maruz bırakıldığını iddia edip Meclis'te Adalet Bakanı'na soru sormuştu. Tanrıkulu ile aynı "görevi" üstlenen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da imha edilen diğer terörist Pınar Birkoç'u gündeme getirmişti.

Normal şartlarda kıyameti koparması gereken bu ilişki, maalesef hiçbirimizi şaşırtmadı. Ne zaman DHKP-C'li bir terörist saldırsa onun vaktiyle CHP'li bir isim tarafından himaye edildiğini görmüştük. Gelin hafızamızı canlandıralım.

31 Mart 2015'te İstanbul Adliyesi'ne giren Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli teröristler, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı önce rehin aldı, sonra şehit etti. Teröristler Cumhuriyet Gazetesi tarafından övülmüş, Sezgin Tanrıkulu aracılık yapmamak için telefonunu kapatmıştı. Savcımızı şehit eden teröristlere sosyal medyada ünlü isimlerden o kadar çok destek geldi ki sadece bir gün sonra DHKP-C yeni bir terör saldırısı gerçekleştirdi.

1 Nisan 2015'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıp imha edilen Elif Sultan Kalsen için CHP'nin İnsan Hakları Raporu'nda "Cezaevinde alamadığı kitaplar nedeniyle işkenceye uğradığı" yer almıştı.

3 Mart 2016'da Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldıran Berna Yılmaz 2010'da cezaevine girdiğinde, CHP'li Mahmut Tanal ile Gürsel Tekin tutuklanmasını protesto etmişler, Tanal halay çekerek "devrimci duruşunu" göstermişti. Berna Yılmaz için çağrı yapanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer almıştı.

14 Mayıs 2019'da, DHKP-C bu kez Meclis'teydi. CHP'li Mahmut Tanal tarafından davet edilen DHKP-C'li Mualla Zincir ve Eylem Yücel, Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanmışlardı.

2020 yılı DHKP-C açısından oldukça "verimli" geçmişti. Terör örgütünün emriyle ölüm orucuna başlayan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'a destek için CHP'liler sıraya girmişti.

Ebru Timtik'e çağrı yapan sanatçılar, en hüzünlü, en insani duruşları ile video yayınlıyorlardı.

Sadece son birkaç yılı kapsayan bu kısa özet, Türkiye'de terör örgütleri kadar önemli bir sorunumuz olduğunu tekrar gösteriyor. Terör örgütlerinin reklamını yapan, onları kutsayan bir muhalefetimiz var. Bu muhalefet, milletvekillerinden sanatçısına, gazetecisinden sosyal medya ünlüsüne bir terörist üretim çiftliği gibi çalışıyor. 15-16 yaşında kaç genç bu övgüleri görüp kahraman olarak anılacak günü bekliyor. Bu bataklığın kurutulması, "devrimci sol" terörü bitirmemizi sağlayacak.

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