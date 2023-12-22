Modern dünyadaki savaşlarda çocuk ölüm oranı % 8 civarındayken, Gazze'de % 42. Bir halk gözümüzün önünde ortadan kaldırılıyor. Ancak soykırımcı bir devlet için soykırımcı bir halk yaratmak şarttır. Günümüzde hiçbir devlet, arkasında halk desteği olmadan soykırım suçu işleyemez. İsrail'inse böyle bir sorunu yok. % 1'i bile bulmayan azınlıktaki savaş karşıtları dışında toplum, Gazze soykırımını destekliyor.

Sderot sinemasını duymuşsunuzdur. İsrail'in 2014'teki Gazze saldırısında bu tepeye oturan İsrailliler, ellerinde patlamış mısırlarıyla Gazze'nin bombalanarak enkaza dönüştürülüşünü keyifle izliyorlardı. Normal insanların tüylerini diken diken eden bu âdet, İsrail halkı için normaldi.







İsrail sorunu, aslında bir yönüyle İsrail halkı sorunudur. Anaokulundan itibaren İsrail ordusuna ait tesislerde "yaz kampları"na giden çocuklara eğitim hayatları boyunca Filistinliler, ilkel ve ortadan kaldırılması gereken bir sorun olarak anlatılır. Kitaplardaki haritalarda Filistin yoktur.

11. sınıfa geçen öğrenciler, "Gadna" adında İsrail ordusuna ait bir "yaz kampı"nda üniforma giyip silah eğitimi alır. 10 yaş üzerinde olanların bazıları ordu simülasyonlarına katılıp Gazze'ye benzeyen bir yerin üzerinde uçarlar. Doğumhanelerdeki afişlerde askeri kıyafet giyen fetüslerin olduğu, öldürmeye planlı bir toplum düşünün. O yüzden İsrail sorunu, bir yönüyle İsrail halkı sorunudur.

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'MADE İN TÜRKİYE' OLİMPİYATLAR'DA

Geçtiğimiz aylarda Trendyol, Filistin bayraklı ürünlere erişimi yasakladığı iddiasıyla sosyal medyada viral olmuştu. Şirket tepkileri ciddiye aldı, ertesi gün bunun teknik bir hatadan kaynaklandığını açıkladı ve durumu düzeltti. Ayrıca duruş göstermek adına da Gazze'ye 10 milyon dolarlık bir yardım açıklayıp şeffaf biçimde Kızılay'a teslim etti. Nitekim Kızılay da resmi hesabından bu bağışı doğruladı.

Pek çok şirketin bu soykırıma sessiz kaldığı bir dönemde bu duruşu önemsemiştim. Bu minvalde Trendyol'un Olimpiyatlar'la bir işbirliğine gittiği haberini de olumlu buldum. İlk kez bir Türkiye merkezli şirket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partneri" oldu.

Trendyol, ayrıca bu işbirliği kapsamında Olimpiyatlar için özel bir tekstil koleksiyonu hazırlayacak. En önemlisi, bu ürünler Anadolu'nun dört bir yanındaki üreticiler tarafından üretilecek ve Olimpiyat logosuyla dünyaya açılacak. Yani Türk tekstil üreticileri, Trendyol vesilesiyle Olimpiyatlar gibi çok önemli bir spor etkinliğinde kalitesini ve kapasitesini dünyaya kanıtlayacak. "Made in Türkiye" küresel olarak yaygınlık kazanacak.

Şirketlerin sadece kendi kârını değil, bölgesel gelişmeleri ve Türk ekonomisine katma değeri düşünmesi herkesin arzusu. Umarım bu anlaşma da pek çok şirkete örnek olur.