"Sinead asla kelepçelere ya da zincirlere gelmedi.O kırılamayacak kadar yaşlıydı ve evcilleştirilemeyecek kadar genç..."Daha 26 yaşında, gencecik bir kadın, sahnenin karanlığını delen mavi gözleri ve çağlar boyu süren sessizliği delen sözleri sebebiyle Madison Garden'ı dolduran on binler tarafından dakikalarca yuhalandı. Başı dik durdu ve seyretti, ellerinde sadece meşaleleri eksik bu güruhu...Dostugeldi,diye fısıldadı. Kadın kararlıydı,dedi ve mikrofonu eline aldı. Kakofoniyi bertaraf eden sesi yankılandı ve ebediyete o ses kaldı.Ailesi ona İngiliz işgaline direnen İrlandalı bir kahramanın adını vermişti ve o duruşa layık yaşamıştı. 1992 yılında Katolik kilisesi çatısı altında yapısal olarak süren ve örtbas edilen çocuk istismarına en incelikli tepkiyi o vermişti. Çıktığı programda kameraya bakarak,diyerekün fotoğrafını yırtmıştı.Bugün Katolik kilisesi, Papa seviyesinde bu yapısal zulümlerin gerçekleştiğini kabul ediyor. Konuyu ele alan filme Oscar verilebiliyor. Ama 30 yıl önce bu hakikati haykıran tek bir anayiğit vardı ve adıdı. Sinead, o gün daha henüz(cancel culture) yokkenKendisi de Katolik yurdunda kalmış olan Sinead'in yarası dolaylı mıydı, dolaysız mıydı bilmiyorum. Ancak kariyerini geri döndürülemez biçimde sarsan bu hareketinin bereketini beş yıl önce Müslüman olarak yaşadı belki de...Şöyle duyurmuştu:ismi ve başörtüsü, özünde hakikat savunucusu olan Sinead'in tek hakikati keşfetmesi ona o kadar yakışmıştı ki... "Arka bahçeye diktiğin tüm çiçekler anne, hepsi sen gidince öldü" dizelerini söylediği "Nothing compares 2 you" (Hiç kimse seninle kıyaslanamaz) şarkısı tam anlamıyla vücut bulmuştu. Geçen yıl intihar eden oğlunun kederinin ağırlığıyla göçtü öteki diyara. Hakk'a kavuştu.Ruhuna El Fatiha...