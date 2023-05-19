Kılıçdaroğlu, seçimin üzerinden dört gün geçmişken nihayet insan içine çıkabildi. Genel Merkez'deki taraftarlarına seslenen Kılıçdaroğlu, terörle pazarlık yapmadıklarını iddia etti.O sıralardaiseşöyle dillendiriyordu:HDP, seçmen kitlesini konsolide etmek için Selahattin Demirtaş başta olmak üzere hapisteki PKK'lı tutukluların serbest bırakılacağı sözünü veriyor. Ama Kılıçdaroğlu'na sorum bu değil.Gelin HDP'nin esas ilgi alanı olan konuya gelelim. Kandil'e para ve insan kaynağı akışındaki bir numaralı merkez olan HDP'li belediyeler meselesine bakalım. Bu PKK için o kadar kilit bir meseleki PKK elebaşı Cemil Bayık bile açıkça "Avrupa'nın yerel yönetim şartı var; biz bunların olduğu gibi uygulanmasını istiyoruz" demişti.Şimdindeki şu kısma dikkatiniziçekerim:Yerel yönetimleri idari vemali açıdan yeniden yapılandıracağız.Seçimle gelenin seçimlegitmesini güvence altına alacak,kayyum uygulamalarına sonvereceğiz.Seçilme yeterliliğini kaybedenya da görevden uzaklaştırılanbelediye başkanının yerinegelecek kişinin belediye meclisitarafından seçilmesini sağlayacağız.Belediyelerin genel bütçevergi gelirlerinden aldığı paylarıartıracağız.Özetle, PKK'ya kaynak aktardığı şüphesi olan belediye başkanı yargı kararı alınana dek koltuğunda oturmayı sürdürecek. Görev suçu işlediği tespit edilse de yerine yineYetmedi, belediyelere hem idari hem de mali özerklik getirecek politikalar uygulanacak. Onlara devletten daha fazla bütçe akıtılacak.CHP Genel Kongresi'nde, kürsüden "Hakkâri'de söyledim. CHP Genel Kurultayı'nda yine söylüyorum. Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, hâlâ bu sözünün arkasında mı? Sinan Oğan'a oy verenlere şirin görüneceğim diye bir bozkurt işareti yapmadığı kalan Kılıçdaroğlu, esas bu soruya cevap verirse sevinirim.