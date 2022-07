Birkaç gün önce Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın kırılan iCloud hesabına ait veriler bir internet sitesine sızdı. Uyuşturucu kullanımı, escort kadınlarla olan fotoğraflar ve babası Joe Biden'ı pedo (pedofil) olarak rehbere kaydetmesi gibi noktalar dikkat çekti. Geçmişte kokain karşıtı tavizsiz ve sert açıklamalar yapan Joe Biden'ın oğlunun kokain kullanımı yüzünden önce ordudan atılması, şimdi de böyle bir sızıntıyla gündeme gelmesi skandalın boyutunu bir nebze daha büyütüyor.

Biden hakkında çıkan "kişisel" skandalın benzerleri yakın bir zaman önce İngiltere Başbakanı'nı koltuğundan etti, Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zor duruma düşürdü. Toplumun olaylara verdiği tepki ise geçmişteki örneklerine göre daha "normal" denebilecek bir düzeyde. Eğer yeni bir düzenden bahsedeceksek bu konuyu ön plana çıkarmakta fayda var. Her zaman "yeni yönetim" vurgusu yapılarak anlatılan hikâyeye bir de tam tersinden; "yönetilemeyen insanlar" tarafından bakmak gerekiyor.

Amerika'da New Anlaşma ya da Medeni Haklar Kanunu gibi toplumsal düzeni dönüştüren özgün süreçler ortaya koyamayan siyasiler, mevcut başkanın büyük bir azınlık tarafından meşru görülmediğini çok iyi biliyorlar. Ayrıca Amerika'da yaşayanların en az üçte biri eyaletlerinin ülkeden ayrılması gerektiğini düşünüyor. Haliyle meşru görülmeyen ülke yönetimindeki kişisel sorunlara karşı ilginin olmaması çok normal.

Fransa'da Beşinci Cumhuriyet'e yön veren siyasi partilerin yerine artık parlamentoda radikaller söz sahibi. Macron hakkında bir Meclis soruşturması başlaması muhtemel. İngiltere'de 1979- 2007 arası üç başbakan görev yapmışken 2007'den bugüne kadar geçen sürede beşinci başbakan yerine gelecek ismi bekliyor. Aynı zamanda hükmettiği coğrafya içindeki bağımsızlık talepleri ve Brexit etkilerinin şimdilik bir reçetesi yok.

Siyasetin toplumu dizayn etmesinden ziyade, toplumun siyasete yön verdiği bir süreci yaşadığımız aşikâr. Her şekilde kutsallık atfedilen "modern dünya düzeni", sadece bu düzenin içerisindeki paydaşların düzeni adil ve geleceğe dair umut verici görmemesi ile değiştirilebilir. Dünya bir yere doğru sürükleniyor ve bu sefer kürekleri çekenler neyden kaçtıklarını eskisinden daha iyi biliyorlar.

