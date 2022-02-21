Makro siyaseti bir anlığına unutun ve geniş açıdan bakın. Esas "makro" siyasete bakın. Cinsiyet farklılığının bir "öz"e dayanmadığını savunan anlayış dünyayı nereye sürüklüyor, görün.Üçüncü dalga feminizmin "ebesi" olduğu cinsiyetsizlik (lgbt) siyaseti sayesinde, sözde kadın haklarını savunan feministler eliyle kadınlık siliniyor. Bu öyle bir söylemsel hegemonya kiBu zorbalığın en ünlü mağduru, Harry Potter serisinin dünyaca ünlü yazarı J.K. Rowling olmuştu. Okuduğu bir makale kadınlardan "menstrüasyon geçiren bireyler" olarak bahsedildiğini gören Rowling, eskiden bu ifadenin yerine "kadın" kelimesini kullandığımızı sosyal medya hesabından sarkastik bir dille duyurunca dünya başına yıkıldı.Rowling kendini savundu:"Cinsiyetin hakikati yoksa, küresel çaptakadınların yaşamış olduğu tüm gerçekliksilinir" yazdı. Transları ne çok sevdiğinieklemeyi ihmal etmedi ama işe yaramadı.Tüm bu kargaşa, Rowling'in "Kadınlara kadın diyelim" talebinden ötürü çıktı. İnanması güç ama gerçek. Bugün "transım" diyen herkesi sanat, spor, siyaset, vb. tüm mecralar olduğu gibi kabul etmek zorundalar. Ancak tüm mecralar içinde kadınları literal olarak en çok gerileten ve silen sahne şüphesiz spor alanı. Zira ""Trans" olduğunu söyleyen erkek sporcular, kadınlarla aynı spor müsabakasında hiç zorlanmadan liderliği ele alıp tüm kariyerini o spora adamış kadınları bir çırpıda ezip geçiyor, kupaları kaldırıp altın madalyalarla süsleniyorlar. Bu mide bulandırıcı hilenin son örneğini Amerika'da gördük. Ivy Lig Üniversiteler arası Kadın Yüzme Yarışması'nda, 2019'da trans değişimine başlayan Lia Thomas birinci oldu.Üstelik cinsiyet değişimi ameliyatı bile olmayan Thomas, takım arkadaşlarının ifadesine göre kadınlarla çıkmayı da sürdürüyor.Bu sadece son örnek.Önümüzdeki olimpiyatlardabunun daha çok örneğini göreceğimizdende emin olabilirsiniz.Çünkü alkışlamak zorundalar, aksi takdirdetüm kariyerlerini yakacaklar. Feministeşcinselsiyaseti yüzünden gerçekten yarışmayahak kazanacak kadınların elindenburs ve eğitim imkânları da çalınmış oluyor.