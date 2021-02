Mizansenin perdesini yırtacağım!

HaberTürk canlı yayınındaki konuşmama böyle başlamıştım, neticesi de öyle oldu. Nitekim yayın akışını değiştirip programın tekrarını bile yayınlayamadılar.

HaberTürk, kendisini ana akım medyada, herkese eşit mesafede konumlandırmış saygın bir yayın kuruluşu olarak sunuyor.

Ancak 15 Temmuz gecesine değin görevde bulunan nerdeyse tüm üst düzey yöneticileri FETÖ'cü çıkan kanal, kapatılan Zaman'dan sonra en çok FETÖ'cüyü bünyesinde barındıran yapı , âdeta "kaportası değiştirilmiş STV" olduğunu unutturamaz.

Türk basın tarihinde bir benzerini hatırlamadığım bir ifşa yaptım. Çünkü birisinin yapması gerekiyordu! Her akşam geçmişleri darbe gecesine değin FETÖ'yle yan yana yazılmış bazı konukları üzerinden yayında olmayan birisine itibar suikasti yapan, Ak Parti'ye yakınmış gibi duran bir konuğu seçip onu diğerlerine ezdiren, birkaç muhafazakâr "vitrin mankeni" koyup tarafsızlık maskesi takan HaberTürk'ü savunmak adına kanala ve gazeteye en son monte olan 'zayıf halka' Kemâl Öztürk kendisini ortaya attı. Cevabını twitter hesabımdan verdim, sustu.

Sonra kanalın ekran yüzü Fatih Altaylı, 2009'daki "F Tipi astsubayın fişleme itirafları" manşetinin fotoğrafıyla "En güçlü zamanında" FETÖ ile mücadele ettiklerini iddia eden kendine yakışan aşağılıkta bir tivit attı. Ancak benim konu hakkında zamanında yazı yazdığımı belli ki bilmiyordu.

Yazımda, o manşetin çıktığı gün, Zaman Gazetesi biryazıyla HaberTürk'ü tehdit edince, HaberTürk'ün hem haberi her yerden sildirdiğini, hem de özür yayınladığını kayda geçirmiştim!

HaberTürk'ü ifşa yayınım sonrası 18 saat düşünüp bu yanıtı bulabilen Altaylı, cevabım sonrasında tivitini sildi...

Ayrıca yayının ertesi günü FETÖ'cü hesapların sosyal medyayı kasıp kavuran Habertürk ifşasını geri planda bırakmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir etiket saldırısına geçmesini de not ettim. Bundan sonra HaberTürk'e çıkıp normalleştirme çabası güdecekleri not edeceğim gibi...

Nitekim kimlerin o yayından rahatsız olduğuna ve kimlerin ortalık yıkılmasına rağmen ölü taklidi yaptığına bakarsanız, pek çok şey daha net görülür zaten.

HaberTürk'e çağrımı yineliyorum:

Tek tek gelmeyin, topunuz gelin!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın