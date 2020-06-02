Gezi ruhu, geldiysen üç kez vur!..

Tevafuk bu ya, 15 Temmuz darbesinden tam 3 sene önce, Gezi kalkışması üzerine şunları yazmışım:

"Selimiye Kışlası önünde 'En büyük asker, bizim asker' sloganları atılır. Ama Gezi ruhu bu değil.

'Yeşil Gazete' gibi sosyal medya adreslerinden 'Asker gaz maskesi dağıtıyor. Ordu-halk el ele' mesajları atılır. Ama Gezi ruhu bu değil.

'Harbiye Orduevi, sığınmak isteyenlere kapılarını açtı' yalan haberleri dolaştırılır. Ama Gezi ruhu bu değil.

Ve tüm bunlar, Başbakanlık Ofisi'nin ve Başbakan'ın Keçiören'deki evinin basılmak istendiği geceyle eş zamanlı gerçekleşir. Ama Gezi ruhu bu değil (...)

Hüsamettin Cindoruk'tan Zekeriya Beyaz'a, Osman Pamukoğlu'ndan Kemâl Alemdaroğlu'na kadar tüm eski rejim kalıntıları Gezi'yi ziyaret edip övgüler düzmekte yarışır. Ama Gezi ruhu bu değil.

Sadece bir hafta içerisinde anneme, halama, kız kardeşime, kuzenime, arkadaşıma, arkadaşımın kız kardeşine, arkadaşımın kuzenine ve bana başörtülü olduğumuz için sözlü sataşmalarda bulunulur.

Ama Gezi ruhu bu değil (...)

MADO'nun birkaç şubesine, içinde müşteriler olmasına rağmen taşlarla saldırılır. Ama Gezi ruhu bu değil.

Taksim'den Bağdat Caddesi'ne kadar pek çok yerdeki müessese, aynı karanlık 6-7 Eylül günlerinde olduğu gibi, dükkânlarını bayraklarla donatarak korumaya çalışır. Ama Gezi ruhu bu değil.

Başbakan Erdoğan'ın kendisine, kızına, eşine ve hatta rahmetli annesine küfür yağdırılır. Ama Gezi ruhu bu değil.

Kanyon'daki bir mekân basılır, sloganlar eşliğinde müşterileri kovarlar. Yemeğini yemeye çalışan bir kişi kalır. Onun da başına dikilip, canından bezdirene kadar protesto ederler. Ama Gezi ruhu bu değil.

Taksim İstiklâl'de 'yeryüzü iftarı' açanları alkışlayanlar, Taksim'deki belediye iftar çadırına gidenleri yuhalar, 'yandaş' diye aşağılar. Ama Gezi ruhu bu değil."

Aradan geçen 7 senede, nasıl devasa bir faşizm ortamına milleti mahkûm ettiklerini, haklı gördükleri 'devrimci şiddeti' hükümet devirmecilik adına savunduklarını, Başbakan ile on saat toplantı yapıp işgale son verme sözü verip ertesi gün caydıklarını, dahası üç yıl sonra faşistlerin tankları gerçek anlamda milletin karşısına dikilmişken çöp arabalarına kafa tutanların balkonlardan alkışladığını unutacağımızı sanıyorlar. Unutmadık.

Gezi ruhu dediğiniz, faşizmin ayak seslerinden ibaretti. Mısır darbesiyle eşzamanlı hükümeti devirmeye kalkmanız da ve sadece 5 ay sonra FETÖ'cülerin ilk kalkışması 17-25 Aralık'ı yaşamamız da sizi yönlendiren küresel efendilerinizin planı dahilindeydi. Gezi'nin sizin için tek kazanımı CHP'yi HDP'ye, HDP'yi CHP'ye ve İYİ Parti'yi ikisine de oy verdiren bir zemine çekecek toplumsallığın başlangıcı oldu. Bozkurt ve HDP'nin zafer işaretleri, Atatürk ile Öcalan afişleri ilk kez orada yan yana geldi.

Ancak her bir operasyonel hamlenizde, "Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır"a inananlar kazandı. Bu da size dert olsun.

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