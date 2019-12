Geçtiğimiz günlerde bir tivit viral oldu. 5 bin paylaşım ve 18 bin favori alan tivitteki videoda başörtülü bir kadın, yanındaki şoför koltuğundaki eşi ve bindikleri cip görülüyordu. Kadın çalan müzik eşliğinde kameraya gülümsüyor, eşi de ona eşlik ediyordu.

Bu videonun nesi viral oldu derseniz; paylaşan kişi şöyle bir metin eşliğinde videoyu sunmuş: "AKP'li Ümmetin çocukları böyle gezerken, yokluktan 10 günde 11 kişi intihar etti. Bilin istedim... #tesettürlü"

Evet, yanlış okumadınız, "tesettürlü" kelimesi de itinayla tivite iliştirilmiş.

Neresinden tutsak elimizde kalıyor derler ya, aynen öyle bir durum.

Babalarının katlettiği sebi sübyanın intihar ettiğini söyleyerek aslında cinayeti meşrulaştırmış olmuyorsunuz?

Başörtülü bir kadının AK Partili olduğunu nerden anladınız? AK Partili'yse, bunun bindiği cip ile nasıl bir alakasını kurdunuz? Cipin yolcu koltuğundaki başörtülü bir kadın değil de, başı açık bir kadın olsaydı, onu da böyle bir nefret söyleminin malzemesi yapacak mıydınız? Ki on yıldır sosyal medyadayım, bir kez bile böyle bir örneğe rastlamadım. Cip, tek başına zenginlik göstergesiyse, Türkiye'de yüzbinlerce zengin var diyebilir miyiz?

Her cipe binen "AKP'li midir?" Hatta cip kullanımına göre siyasî yakınlık araştırması yapılsa, sizce hangi parti lider çıkar? CHP'lilerin çoğunluğunun hamallık yaptığı, İyi Partililerin çoğunluğunun tarlada çapa salladığı bir ülkede mi yaşıyoruz? Kaldı ki Türkiye'nin kodaman zenginlerinin değişmez öncü partisinin CHP olduğunu bilmez misiniz? Unutmadan, "AKP'li ümmet" ne demektir?!

Dedim ya, nerden tutsanız elinizde kalıyor. Bu arada biraz araştırınca, aynı Twitter hesabından daha önce FETÖ'cülerin ana argümanı "786 bebek hapiste" sloganının da tivitlendiğini görüyorsunuz. Kendisine sorarsanız bu FETÖ'cülüğünün göstergesi değilmiş; ama başörtülü bir kadın eşinin cipinde, yolcu koltuğunda kendisini çekiyorsa, bu onun haram yediğinin, "AKP çocuğu" olduğunun ve kendisine nefret kusulmasının serbest olduğunun kanıtıdır!

Türkiye'deki en zenginler ilk on listesine bakın. Orada AK Parti'ye yakın aileleri mi görürsünüz, yoksa kuruluştan bu yana CHP döneminde yedikleri ekmeğin kaymağını bugün hâlâ süren aileleri mi? Ve daha önemlisi onların malı neden bizlerin çenesini hiç yormaz? CHP döneminde aldıkları teşvikler tamamen helaldir de AK Parti döneminde zenginleşen birkaç şirketin -toplasan bir KOÇ etmeseler de- varlığı bu kesime neden bu kadar batmaktadır?

Demek ki mevzunun klasik "servet düşmanı" solcu refleksiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Söz konusu olan bir sınıflar savaşı da değildir.

Söz konusu olan muhafazakâr kesimin zenginlik alametlerini taşıması ve bunun ona yakıştırılmamasıdır. Bu yakıştırmama refleksi de büyük çoğunlukla dinî bir saikten ileri gelmemektedir. Zira din, zengin olmayı yasaklamamıştır. Ama daha çok sosyal sınıf olarak yükselmenin sadece beyazlara yakıştırılmasından gelmektedir. Burada "AKP Çocukları" denilerek küfürle karışık gönderme yapılan ne taktığı gözlük, ne bindiği araba ne de giydiği kıyafet kendisine yakıştırılmayan dindarlardır.

