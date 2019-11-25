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Türkiye’nin yalan Gemisi, Sözcü Gazetesi

Türkiye’nin yalan Gemisi, Sözcü Gazetesi

25.11.2019, Pazartesi
CHP Genel Başkanı Kemâl Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında, "Sözcü Gazetesi, Türkiye'nin amiral gemisidir" diyerek daha önce hiçbir genel başkanın yapmadığı şekilde bir gazeteyi meclis çatısı altında taltif etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu ilginç övgüsünün zamanlaması da ilginçti. Zira ertesi gün Sözcü'nün başyazarı, malum iftirayı köşesinde yayınladı. Kılıçdaroğlu da, katıldığı canlı yayında "doğrudur" diyerek iftiranın yayılmasını sağladı.
Muharrem İnce'nin adı anıldığı anda İnce, kesin bir dille yalanladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan makamını ortaya koyarak ve Kılıçdaroğlu'na "Sen genel başkanlığını ortaya koyabilecek misin?" çağrısında bulunarak "Hodri meydan"dedi.
Ne var ki Kılıçdaroğlu, kösele suratlılığının gereğini yaptı ve "Her ortamda tartışmaya hazırım" diyerek top çevirmeye devam etti. Oysa ortada tartışılacak bir mesele değil, kanıtlanması istenen bir iftira vardı.
İftirayı, Sözcü başyazarına ileten Talat Atilla ise yalan haberi Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söyledi.
Yani, "Bu, CHP Genel Merkezi kaynaklı bir iftiradır" diyen İnce haklı çıkmış oldu. Dün köyünde yaptığı basın toplantısında da, "Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir" diyerek parmağın bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu gösterdiğini yineledi.
İnce'nin, "CHP, bu ülkede temiz siyaset iddiasındaysa, önce bu pisliği temizlemelidir" feveranı ne kadar haklı... Ama karşılıksız kalmaya mahkûm.
Çünkü "temiz siyaset" ddiası, kasetle başa gelen bir genel başkanı Kabul etmenizle sona ermişti zaten. Kumpasla başa gelen de yalanla iftirayla koltuğunu korumaya çalışıyor işte.
CHP kitlesi ise o kadar ağır hipnoz altında ki bunu bile görmezden gelmeye dünden razılar. FETÖ'cülerin verdiği sufleleri meclis çatısı altında dillendirmekten, "her evden HDP'ye bir oy" vermeye, PKK'nın desteklediği CHP adaylarına gönül vermekten, terörist cenazesine giden vekilleri bağırlarına basmaya dek o kadar çok şeyi görmezden geldiler ki...
Yine de insan düşünmeden edemiyor; koltuğunu korumak için kırk yıllık CHP'li İnce'ye bunları yapan Kılıçdaroğlu, mazallah başa gelse ülkeye neler yapmaz?...
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