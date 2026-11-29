Bu koşturmacada biz kimiz?
Giriş Tarihi:
Sabahın ilk ışıkları gökdelenlerin üzerine düşüyor.
Metropol canlanıyor...
Parklarda yavaştan sonbahar havası...
Büyük ve şık yatak odası; yatakta uyuyan bir adam, gardırobu karıştırıp bavul hazırlayan orta yaşlı bir kadın...
Kadın "Bir türlü uyku tutmadı" diyor; "Biliyorsun, bütün yıl bizim için cehennem gibi geçti. Her gün şuursuzca robot gibi çalışıyorum. Sen de farklı değilsin, işyerindeki bütçe kesintileri seni çok huzursuz etti, biliyorum..."
"İyi de neden toplanıyorsun, anlamadım."
Kadın kararlı biçimde konuşmaya devam ediyor: "Sezon tam olarak bitti sayılmaz. Sahile yakın güzel bir ev tuttum, çocuklar da hoşlanacaklar. Hadi kalk, erken kalkan yol alır."
Adam toparlanıyor ve can alıcı soruyu yöneltiyor karısına: "Kısa bir tatile hayır demem ama söyler misin hayatım, neden şimdi?"
Kadın o zaman pencereye gidiyor: "Gün doğumunu izledim. İnsanların büyük bir hevesle güne başladıklarını gördüm. Bu patırtının bir parçası olduğum için şanslıyım dedim önce... Sonra... Dünyanın gerçekte nasıl bir yer olduğunu hatırladım ve anladım ki... İnsanlardan nefret ediyorum..."
Tam orada başlar film: "Dünyayı Ardında Bırak."
2023 yapımı bu bilimkurgu filminden henüz yakın zamanda bahsetmiştim hatırlayacaksınız, hani ABD'de işlerin karıştığı ve bir tankerin yolcu gemisine bindirdiği günün ertesiydi...
Şimdi filmin olaylarından değil de insanlarından söz açayım istiyorum...
Düşünelim istiyorum...
Bir dizi felaketin ardından gizemli bir darbe girişimi ve "yeni tür iç savaş"ın başladığını izlediğimiz bu film başroldeki kahramanının dünyanın ve insanların gerçek yüzünü fark ettiğini söylemesiyle açılıyor...
O ne mi?
Mutlak güce sahip iş hayatı ve robota dönüştüğünün farkında olmayan insanlar...
Onca kaybetme korkusu...
Hepsi ne için?
Cevap yok!
Kaçsan nereye kaçabiliyorsun?
Tatile...
Yalan yani...
Asıl olan geri dönüş...
Film bu hakikati derinden hissettiriyor.
Felaketlerle yıkılsa çok üzülüp dert edeceğimiz bu düzen bizi kölesi yapan bir sistemin ta kendisi...
İnancımız, sevgimiz, ilişkilerimiz...
Hepsi sanki sadece aksesuvar...
Şimdi bu noktada durup düşünmeye, filmin kahramanı gibi yüzleşmeye hazır mıyız?
Metropol canlanıyor...
Parklarda yavaştan sonbahar havası...
Büyük ve şık yatak odası; yatakta uyuyan bir adam, gardırobu karıştırıp bavul hazırlayan orta yaşlı bir kadın...
***
Adam gözlerini açtığında şaşırıyor: "Ne yapıyorsun?"
Kadın "Bir türlü uyku tutmadı" diyor; "Biliyorsun, bütün yıl bizim için cehennem gibi geçti. Her gün şuursuzca robot gibi çalışıyorum. Sen de farklı değilsin, işyerindeki bütçe kesintileri seni çok huzursuz etti, biliyorum..."
"İyi de neden toplanıyorsun, anlamadım."
Kadın kararlı biçimde konuşmaya devam ediyor: "Sezon tam olarak bitti sayılmaz. Sahile yakın güzel bir ev tuttum, çocuklar da hoşlanacaklar. Hadi kalk, erken kalkan yol alır."
Adam toparlanıyor ve can alıcı soruyu yöneltiyor karısına: "Kısa bir tatile hayır demem ama söyler misin hayatım, neden şimdi?"
Kadın o zaman pencereye gidiyor: "Gün doğumunu izledim. İnsanların büyük bir hevesle güne başladıklarını gördüm. Bu patırtının bir parçası olduğum için şanslıyım dedim önce... Sonra... Dünyanın gerçekte nasıl bir yer olduğunu hatırladım ve anladım ki... İnsanlardan nefret ediyorum..."
***İşte tam o anda filmin adı yazıyor ekranda...
Tam orada başlar film: "Dünyayı Ardında Bırak."
2023 yapımı bu bilimkurgu filminden henüz yakın zamanda bahsetmiştim hatırlayacaksınız, hani ABD'de işlerin karıştığı ve bir tankerin yolcu gemisine bindirdiği günün ertesiydi...
Şimdi filmin olaylarından değil de insanlarından söz açayım istiyorum...
Düşünelim istiyorum...
Bir dizi felaketin ardından gizemli bir darbe girişimi ve "yeni tür iç savaş"ın başladığını izlediğimiz bu film başroldeki kahramanının dünyanın ve insanların gerçek yüzünü fark ettiğini söylemesiyle açılıyor...
O ne mi?
Mutlak güce sahip iş hayatı ve robota dönüştüğünün farkında olmayan insanlar...
***Onca çaba...
Onca kaybetme korkusu...
Hepsi ne için?
Cevap yok!
Kaçsan nereye kaçabiliyorsun?
Tatile...
Yalan yani...
Asıl olan geri dönüş...
Film bu hakikati derinden hissettiriyor.
Felaketlerle yıkılsa çok üzülüp dert edeceğimiz bu düzen bizi kölesi yapan bir sistemin ta kendisi...
İnancımız, sevgimiz, ilişkilerimiz...
Hepsi sanki sadece aksesuvar...
Şimdi bu noktada durup düşünmeye, filmin kahramanı gibi yüzleşmeye hazır mıyız?