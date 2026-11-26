Genç futbolcunun takımı 2-1 mağlup oynuyor...Artık son on dakikaya girilmiş...Birden işler değişiyor; genç futbolcu Bertuğ Yıldırım sahneye çıkıyor ve golleri sıralamaya başlıyor.Tam üç gol atıyor Bertuğ...Yani çok kullanılan bir deyimle takımı için "inanılmaz bir geri dönüş"e imza atıyor.O gün Sarıyer'deki aslan serüveninin ikinci günü..."Kamptaydık. Evimizde misafir olan hanım beni arayıp aslan gördüğünü söyledi. Hemen jandarmayı aradım. Video da bizim evin kamera kaydı. Şimdi eve dönünce belki ben de aslanı aramaya çıkarım."

***

Bu aktardığım olaydeğil mi?Hepsi var...Durup düşünmek yerine heyecan peşinde koşmak...Medyanın gündemini veher şeyin, hatta kendi hayatının önemli safhalarından bile daha üstün tutmak...Her şeyi geyiğe çevirmek ve

***

Memleket sarsıcı, düşündürücü bir dönemden geçiyor...Sarsılıyor muyuz? Evet!Kendim için de söylüyorum ki, hayır!Kaçıyoruz, sıkılıyoruz, saçma sapan biçimde itişiyoruz.ile yedi sülalelik hayatını kurtarmış bir azınlık arasındaki uçurum büyüyor ve bu derin vadiye bakıp durmaktan da yorgunuz...Ve en sonunda bir bakıyoruz ki, meselelerolup çıkmış...

***

Sonuç?Sıradan bir kedi bile olabilirmiş görüntülerdeki hayvan..."Olsun, iyi kafa bulduk" mu diyorsunuz, yoksa "Ne yaşadık biz yahu" diye durup soruyor musunuz?

***

Şimdi moda ya...

Ben de bütün bildiklerimi unutup yapay zekâya sormayı tercih ettim...

Niye bütün konular bir anda geyik muhabbetine çevriliyor?

Üç noktanın altını çizdi...

Bir... Kolektif bağ kurma, ortak bir noktada buluşma arzusu.

İki... Gergin zamanlarda hızlı rahatlama tercihi...

Üç... Kararsız kalındığında konuyu dağıtma çabası...

***



NOT DEFTERİ

Başka bir yere taşınman gerek... Ama bir sorun var: Nereye gidersen git, başka kılıklarda da olsa, can sıkıntısıyla karşılaşacaksın. (J.G. BALLARD / Öteki Dünya)