Zirve hakkında TV'lerde yorum üzerine yorum patlatanlara gülüyorum...Hele "Bu zirvede hiçbir şey olmadı, dünyanın hayrına tek bir şey yok" diye dövünen arkadaşlar ayrı âlemler...

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, diyorlar...Ben de bir ara aklımdan geçirdim; hani 4-11 Şubat 1945 arası ABD, Sovyetler Birliği ve Birleşik Krallık liderleri bir araya gelmiş ve savaş sonrası dünyasını az çok düzene koymuşlardı.Kararlıydı o zamanki liderler; çünkü savaşın galipleriydiler...Hatta konu liderler ise, mağluptur bu yolda her galip...DolayısıylaSanki asıl galipler bir süre bu zirvelerde hiç görünmeyecekler...diyoruz onlara; onlar da bizim gibi Trump'ın uyuklamasını, Putin'in medya gösterisi nükleer çantasını falan, şüpheniz olmasın...

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Şu da ilginç...herkesi ağırladı ama hâli tavrıyla şöyle bir mesaj da verdi:

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Zirvenin kazananı kim diye saçma sapan tartışmalar yapılıyor.Sanırım bu zirve kazanmak için yapılmadı ama "yeni dünya" için asıl kaybedeni tayin etti. O ne mi?tabii ki...Dünyadakinüfusu mu? Biz, zirve olsa da, olmasa da mağlubuz zaten...

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Cuma sabahı ekonomi kanallarını izleyenler şöyle cümlelerle karşılaştılar:Komik ama anlamlı...Borsada yatırımcı yok demek istiyorlar...Eh, kafamıza vura vura öğrettiler: Modern para iştah seviyor, bu bir. Risk olmadan kazanç olmuyor, bu da iki...Riski ve iştahı çöpe attığımız zaman ancak,dan konuşabileceğiz, bunu da anladık!Cevabı kendime saklıyorum.

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Başarıyı göklere çıkartanlar bunu anlatmazlar.Başarıdayoktur, o yüzden kutlamaları gürültülü olur; ancak gürültü içinde yalnız kaldığınızı fark etmezsiniz...

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Bir şeye ya da birineÇok fena yahu!