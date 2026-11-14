Haftanın notları: Sevmek nedir?
Giriş Tarihi:
Heyecanlı biçimde öğretmenini anlatıyor…
Her şeye kızmış, çocukların sorularını cevaplamamış falan…
Annesi "belli ki öğretmeninin hey heyleri üstündeymiş bugün, olur öyle şeyler" diyor…
Gülüyor, "yok yok" deyip gülüyor ufaklık, sonra ekliyor: "faturaları gelmiş!"
Ben şaşırınca annesi açıklıyor: "Şimdiki çocuklar arasında bu yaygın…"
Vay canına!
Çocukların diline bak, günümüzün hayatını anla…
Biz "solundan kalkmış" falan derdik…
Çok eskide kaldı…
Başkalarının nesi var?
Kulakları…
Seni dinlemiyorlarsa, yoklar!
Yeni trend bu…
Aslında yeni yalnızlık…
Şefkatle yaklaşıyor çevresindekilere…
Fakat sevme kabiliyetini gitgide kaybediyor…
Neden?
Çünkü ruhunun bir gözü hep açık, hep teyakkuzda, hep diken üstünde!..
20 yıl içinde cep telefonlarımızla ilişkimiz derinden değişmiş, onu gördüm…
2006'da şöyle yazmışım: "Gün boyunca kısa mesaj sinyali vermeyen bir cep telefonu...
Koyu bir terk edilmişlik hissi!"
Geçti o günler, o hüzünler…
Hatta şimdi aramalar ve kısa mesajlar bunaltan bir kalabalık içindeymişiz duygusu veriyor.
Hep iletişim halindeyiz zaten, X, Instagram, Whatsapp, Telegram…
Terk edilmemiz imkansız!
Bazen "kafa dinlemek" istiyoruz ama en fazla bir saat…
Mavi bölge deniyor medya merkezine…
Orada muazzam bir hareketlilik var.
Fakat zirveden geçilen haberlerden 40 tane olsun, özgün "enformasyon" çıktı mı?
Emin değilim.
Sabah akşam takip ediyorum, sadece klişeler havada uçuşuyor…
Huang'ın ilişki kurduğu kadının Çin adına casusluk yaptığı iddia ediliyor.
Peki Huang'ın yerine geçici olarak gelen Colette Kress işe nasıl başladı?
İsraillilerle görüşerek…
Dünya bu!
Her şeye kızmış, çocukların sorularını cevaplamamış falan…
Annesi "belli ki öğretmeninin hey heyleri üstündeymiş bugün, olur öyle şeyler" diyor…
Gülüyor, "yok yok" deyip gülüyor ufaklık, sonra ekliyor: "faturaları gelmiş!"
Ben şaşırınca annesi açıklıyor: "Şimdiki çocuklar arasında bu yaygın…"
Vay canına!
Çocukların diline bak, günümüzün hayatını anla…
Biz "solundan kalkmış" falan derdik…
Çok eskide kaldı…
***Herkes yalnızca kendisinin bir fikri var sanıyor…
Başkalarının nesi var?
Kulakları…
Seni dinlemiyorlarsa, yoklar!
Yeni trend bu…
Aslında yeni yalnızlık…
***Washington Post'un köşe yazarı Carolyn Hax'ın sözünün de altını çizmek isterim: "Sizinle aynı fikirde olmamakla, görüşlerinizi hiçe saymak arasındaki farkı bilmeyen insanlardan uzak durun."
***Zarif biri…
Şefkatle yaklaşıyor çevresindekilere…
Fakat sevme kabiliyetini gitgide kaybediyor…
Neden?
Çünkü ruhunun bir gözü hep açık, hep teyakkuzda, hep diken üstünde!..
***Oysa çoğu zaman varlığımız bir yumruğu andırır. Onu gevşetip açan ve sımsıcak bir avuç kılan şey sevmektir…
***
Eski notlarıma bakıyorum…
20 yıl içinde cep telefonlarımızla ilişkimiz derinden değişmiş, onu gördüm…
2006'da şöyle yazmışım: "Gün boyunca kısa mesaj sinyali vermeyen bir cep telefonu...
Koyu bir terk edilmişlik hissi!"
Geçti o günler, o hüzünler…
Hatta şimdi aramalar ve kısa mesajlar bunaltan bir kalabalık içindeymişiz duygusu veriyor.
Hep iletişim halindeyiz zaten, X, Instagram, Whatsapp, Telegram…
Terk edilmemiz imkansız!
Bazen "kafa dinlemek" istiyoruz ama en fazla bir saat…
***COP31 İklim zirvesi için 130'dan fazla ülkeden 4 bine yakın basın mensubu akredite olmuş…
Mavi bölge deniyor medya merkezine…
Orada muazzam bir hareketlilik var.
Fakat zirveden geçilen haberlerden 40 tane olsun, özgün "enformasyon" çıktı mı?
Emin değilim.
Sabah akşam takip ediyorum, sadece klişeler havada uçuşuyor…
***Dünyanın en değerli yapay zeka şirketlerinden Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang bir skandal sonucu istifa etti.
Huang'ın ilişki kurduğu kadının Çin adına casusluk yaptığı iddia ediliyor.
Peki Huang'ın yerine geçici olarak gelen Colette Kress işe nasıl başladı?
İsraillilerle görüşerek…
Dünya bu!