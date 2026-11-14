Haftanın notları: Sevmek nedir?

Heyecanlı biçimde öğretmenini anlatıyor…Her şeye kızmış, çocukların sorularını cevaplamamış falan…Annesidiyor…Gülüyor,deyip gülüyor ufaklık, sonra ekliyor:Ben şaşırınca annesi açıklıyor: "Şimdiki çocuklar arasında bu yaygın…"Vay canına!Bizfalan derdik…Çok eskide kaldı…

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Başkalarının nesi var?Kulakları…Yeni trend bu…Aslında yeni yalnızlık…

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Washington Post'un köşe yazarı'ın sözünün de altını çizmek isterim:

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Zarif biri…Şefkatle yaklaşıyor çevresindekilere…FakatNeden?

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Oysa çoğu zamanOnu gevşetip açan ve sımsıcak birkılan şey

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Eski notlarıma bakıyorum…ş, onu gördüm…2006'da şöyle yazmışım: "Gün boyunca kısa mesaj sinyali vermeyen bir cep telefonu...Koyu bir terk edilmişlik hissi!"Geçti o günler, o hüzünler…Hatta şimdi aramalar ve kısa mesajlar bunaltan bir kalabalık içindeymişiz duygusu veriyor.Bazenistiyoruz ama en fazla bir saat…

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COP31 İklim zirvesi içinakredite olmuş…Mavi bölge deniyor medya merkezine…Orada muazzam bir hareketlilik var.Emin değilim.Sabah akşam takip ediyorum, sadece klişeler havada uçuşuyor…

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Dünyanın en değerli yapay zeka şirketlerindenbir skandal sonucu istifa etti.Huang'ın ilişki kurduğu kadının Çin adına casusluk yaptığı iddia ediliyor.Dünya bu!