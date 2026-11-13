Tuhaf manzara

Bu savaşlarda insanlar ölüyor, sakat kalıyor...Ülkelerin enerji altyapıları tahrip oluyor, hava kirleniyor...BM bu savaşları durduramıyor, bunun için ciddi bir çaba göstermiyor amaherkesi seferber edebiliyor.Benim gidiyor...

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Hepsini geçtim...Bir ""nın da suları ısınmaya başladı...Düşünebiliyor musunuz?Uzun bir aradan sonra gelişmiş ülkeleri de yeniden savaş şehveti sardı; ekonomileri çok hızlı biçimde savaş ekonomisine dönüşüyor.Almanya'nınyı yazayım mı?2025 Yılında"Bizimle dalga mı geçiliyor?" diye sordunuz içinizden, biliyorum.Sonuçta Avrupa, sanki Rusya'yla birkaç yıl sonra savaşmayı kafasına koymuş durumda...Belli ki paralar düşük karbonlu bir dünya için mücadeleye yerinegidecek?

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Genel kabul gören bilimsel yaklaşıma göre..."Dünya'nın son 3 milyon yıllık tarihi boyuncahiç bugünkü kadar yüksek olmamıştı." ( Bu durumun doğal bir döngü olduğunu ve insan etkisinin bulunmadığını söyleyen bilim adamlarının görüşleri son yıllarda hızla Google ortamından kaldırılıyor, bunu da not etmiş olayım.)Dolayısıyla...Hızla iklim sorununun çözülmesi gerekiyormuş...İyi de nasıl?bugünün patronlarına yeni iş sahaları açarak ve çevreci (!) endüstriyi yine onlara ihale ederek mi?

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Yeryüzünün bekleyecek vakti yok, diyorlar...

İklim önemli diyorlar.

İnsan acısı önemsiz mi?

Ezilen toplumların, aç kitlelerin, savaş kurbanlarının beklemeye tahammülü olabilir mi?

Yoksa, küreselciler iklim konusunu "yeni bir dünya düzeni" ve "tek dünya devleti" için bir köprü olarak mı kurguluyor?

Artık ciddiyetle üzerinde düşünmek gerek...

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NOT DEFTERİ

Meliha! Vazifem tehlikelidir. Şimdiye kadar üç harpte bulundum. Trablus, Balkan, Kafkas. Üçünde de yaşamak arzum azdı. Ölüme çabuk razı oluyor ama ölmüyordum. Bu sefer, bil ki ölmek istemiyorum. Ekseriya böyle hissedenler, ölürler. (PEYAMİ SAFA / Bir Akşamdı)