Haftanın notları: Sürekli görgüsüzlük

Yeter ki, sosyal medyada görüntüsü çıkacak bir olay olsun!görmeye başladık.Söylemiş olayım...çok yıkıcı bir enerjiye dayanır, sonu asla iyi gelmez!

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Hayır!Evinden uğurlanan ve sırt çantasıyla otobüse binip acemi birliğinin bulunduğu şehre gidenleri falan hatırlatmayacağım...Sessiz sedasız çatışma bölgelerine giden genç adamları da hatırlatmayacağım...Biliniyor zaten...Ama bu yaşa geldim,Bin türlü bahane ile...Sürekli davetliler önündeBu kadar, bu kadartoplumumuzu nasıl sardı, aklım almıyor...

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Geçen gün yazdığımı tekrar edeyim...Egemenler arasında güçlü bir grupistiyor.Az çok başarılı olacaklar...

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Trump'ın malikânesinin yakınlarında bir yere...Milyonda bir rastlanan kazalardanmış...Görüntüler tuhaftı ama bunları görenyapabileceği bir şey yok!

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Evimi uzun bir süredir bile bile ihmal ediyorum.Masa masa olmaktan çıktı; üzerindeki resim malzemeleri toplanmayalı aylar oldu...Koltukları hiç sormayın...hariç pek çok nesneyle ilişkim zayıfladı...çok seviyorum ama bir türlü tatmin olmuyorum...Hepsinin esası şu...Yıllar önce,hissini çok önemsemeye başlamıştım ve o sırada fark ettim ki,Yuva gitgide içime sığındı...hoşnutum amaile aram açılıyor...

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deyip duruyoruz ya, günlerdir...Hiç merak ettiniz mi, bu terim nereden geliyor diye...Özünde İngilizceFransızcayaniveanlamına gelen bir kelime...İnsan içindendiye geçiriyor.Bir de zihnimde hep şuanlamına gelenkelimesi dolaşıyor.Ne fön yapmışlar fonlarla!