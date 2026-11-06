Savaşın vakti...

Daha düne kadar Trump'a övgüler düzen arkadaşlarımız dahi bugün seçim galibiyeti sevinci yaşıyorlar.Sanırsınız bizzat kendileri Michigan'dan Müslüman senatör olarak seçildi.Medyayı geçtim, bütünİşintarafı önemli ama ne çok abartıyoruz yahu!Ve tehlikeli bir yanılgının eşiğinde olabiliriz...

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Uzaktan uzağa sevinme çocukluğuna kapıldığımız da oldu ama artık bir duralım...Dikkatle izleyelim, yeter!

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Dün yazdım, tekrarlayayım...Seçimin mikro boyutta Demokrat başarılarına sahne olması bir noktayı gizlemesin...Ne o?Bir gösteri, bir siyasal şenlik, hepi topu bu...(ve aslında bütün devletler)

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İşte işin o yanını görmek istemiyoruz...Ürkütüyor bizi...Hedefmi?Trump bunu tercih ediyor, fakat küreselciler çok kızıyordu...Yoksa ekonomiyi ve global düzeni yenileme hedefi için daha net düşman niteliği taşıyan ve Avrupa'nın da savaşa hazırlandığı'yı mı düşman seçmeli?Ucuz politika yorumcuları Michigan, Texas falan diye oyalanırkenbu tercihi nihayete bağlayacak...

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Birinci Dünya Savaşı dönemiydi, tarih meraklıları bilir.1913-21 arasında ABD'ye başkanlık edençarpıcıdır.Sonra ne oldu?Ülkesini savaşa soktu, savaşın orta yerindeolup çıktı...diyen de odur.

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Savaş veya savaşa benzer bir global atmosferin vakti çaldı mı, şu Demokrat bu Cumhuriyetçi falan hikâye kalır...

ABD'ye yakından veya uzaktan bakacaksak...

Bu gerçeği unutmayalım.

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NOT DEFTERİ

Âşıklara haber vermek isterim. Kalbin bütün meseleleri yalnız kalpte halledilir. Çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir. Ümitsiz bir aşkın panzehri nefrettir. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)