Yaşamak dediğimiz ağrılar...

Otuzlarında bir anne...Çantasındaki ilaçları gösteriyor, hastalıklarını sayıyor, sonra omuzlarını silkipdiyor gülümseyerek..."Sanki hasta hissetmeye bayılıyorum" diye ekliyor; "hasta olmak, işten güçten kaytarmamı sağlamıyor ki..."

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Ağrılarından söz ediyor: "Eskiden hasta oluyor, bir biçimde iyileşiyordum,."Yanındaki ilaç torbasını gösteriyor; "Bütün arkadaşlarım benim gibi" diyor.Sonra bir filozof keskinliğiyle neşteri vuruyor:

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Son zamanlardaçok yazmaya başladım, değil mi?Neden?Tıp hızla gelişiyor ve aynı hızla insanlar da hastalanıp duruyor...Düşünün...Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine görehani neredeyse olmayan biri; soyut bir tanım, hepsi o kadar!

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ABD'nin nüfusu 349 milyon...Fakat işe bakın ki, resmi kayıtlargösteriyor...Bizde de durum fena...Nüfusun yüzde 60'ının kalıcı ağrılarla baş etmeye çalıştığını söyleyen kurumlar var ve kadınların hâli bu bakımdan fena...Anlaşılan...Sosyal medyadakipatırtısının somut hayatta pek karşılığı yok...

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Ağrının temel sorunu şu...Ağrıyı ne çeken seviyor ne de çevresindekiler...Kim seviyor?elbette...Ağrı kesici ilaçlar dünyanın her yerinde yok satıyor...Ve şunu da not etmeden geçemem...Dünyanın her yerinde düşük gelirli kesimler daha çok kronik ağrı çekiyor.

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Peki benim yaptığım nedir?

Şu...

Sağlık meselelerinin şık hekimlerin ağzında akide şekeri yuvarlar gibi konuşmasından ibaret olmadığını okurlarıma anlatmaya çalışıyorum...

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NOT DEFTERİ

Grip olduğumuzu söylemek, şehir yaşamının ortak şartını dile getirmekten başka bir şey değil... Turp gibi olduğumuz zamanlarda bile gribiz. (GEOFF DYER / Bir Hışımla)