Yabancılar arasındaolmak için...Güvensiz bir ortamıkılmak için...Bazen sırf itişmemek, didişmemek için...Bazen bölüşmek, paylaşmak için bir başkasınıilan ederiz...Sadece insanlar değil, devletler, toplumlar da yapar bunu...Hatta aramızdabile bulmaya çalışırız...Ve o coşkuyla...Amakaynar; rahat durmaz!

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Vahiy boşuna mınu anlatarak kan bağının sıkıntısını vurgular?Onun yerine yol ve takva bağı geçirilsin ister. ("İman edenler ancak kardeştir" / Hucurat, 10)Kardeş sayılacak toplumlardan, soylardan, halklardan gelmek de kardeşçe davranmanın temelini oluşturamıyor...Kardeşsin diye haset ve rekabet bitmiyor, tersine gemi azıya aldığı da oluyor...

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Ortada hiçbir şey yokken, süreklidedin mi yanarsın!Her iki taraf da kardeş olmaya çalışmalıdır...Olmuyor mu?Bütün insanlık mitolojileri buile bezenmiştir:Derin tarihimiz hep bunu anlatır...

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Kardeşlik deyince aklımızabir ilişki gelir...Ama kardeşliğin gerçekliği(Âdem'in oğullarının altından kalkamadığı ağırlığı herhangi bir kardeşin kolayca kaldırabileceğini düşünmek saflıktır.)Kardeşlik deyince aklımızagelir...Ne güzeldir öyle düşünmesi...O hâlde yapılacak şey açıktır...Kardeşsen, kardeşliği...

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Lakin şunu da biliriz...Kardeşlik duygususıcak birkurar.Hiç bağımız olmayan insanlaradememiz boşuna değildir; yabancılığın işi oracıkta bitirilir, anında aile ortamı oluşmaya başlar, değil mi?O hâlde...Kardeşliğe değer vereceksek, "Âdem'in iki oğlu" gibi değil...olmalıyız.(NOT: Dikkatinizi çekmiştir; Habil ve Kabil demedim, Kitabımız adlarını vermez kardeşlerin; yaygın olana aldırmayın!)