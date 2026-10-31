Haftanın Notları: Depresyonda değil, hayattasın!

Fenerbahçe'degeldiği noktanın belki bininci kez öğrenelim diye kafamıza çaktığıvar...Bir kere...İkincisi...Gidemeyecekseniz, gitme kararı almayın, karar alıyormuş gibi çalım yapmayın...Bu zafiyet anı asla unutulmaz!En önemlisi...Görev aldığınız bir sistemde her şey yanlış gidiyorsa, siz de yanlışın bir parçası olursunuz. Hem büyük sistemlerinkotalarının varlığı unutulmamalı...

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Ancak gerekçeye dair tatmin edici bir açıklama gelmiyor...Sonuç...Önce panik ve endişe...Sonra yatıştırılıp zamana yayılmış bir tedirginlik...

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Yazılıp çizilenlere bakılırsa acil stok çağrılarının ardından Avustralya gibi ülkelerde bir TV dizisi atmosferi var...havası...Hoş bir baş dönmesi, uzun bir aldanış!

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Savaş mı?Unutun!Esas hikâye korku ve paniğin evrenselleştirilmesidir.Yoksa gerçek bir savaşta stokların pek anlamı kalmaz...Savaşta ele geçirilen şehirlerde paketi açılmamış acil destek stokları bulunur hep...

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diyor. "Hayır" diyorum; "hayattasın!"

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Hiç yanılmasak iyidir ama hayat eninde sonunda gerçeği gösterir.

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Bir yazı...Şöyle yazıyor: "Sağlıklı bir insan gerçek sevgi ile seviliyormuş gibi olmayı birbirinden kolayca ayırabilir. Yapaylık rahatsız eder ve genel olarak insanlargibi yapanları uzakta tutarlar..."Hem sevgi nedir biliyor muyuz da bu kadar keskin biçimde yapay olan il hakiki olanı ayırt edebiliyoruz?

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Müzisyen gençler hep özel bir dikkat ve alkışı hak ederler...Yeni haberdar olduğum bir isim var:Henüz Güzel Sanatlar Lisesi 12. Sınıf öğrencisi ama birçok uluslararası klasik müzik beste yarışmalarından derecelerle döndü...En son Cajasol Uluslararası Senfonik Flamenko yarışmasında finale kaldı...Adı yavaş yavaş duyulsun istedim.