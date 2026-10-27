Aileler, çocuklar, okullar, konuşmaya başlasak mı?

Öğretmenden bütün velilere mesaj:Kız, erkek fark etmeksizin inanılmaz bir konuşma ve davranış bozuklukları ortamı var sınıfta...Birbirlerine karşı da çok saygısızlar.Bu süreç benim için çok yıpratıcı olmaya başladı...Benim işim öğrencilere çekidüzen vermekten çok ders anlatmak olsun istiyorum.Böyle devam ederse, başka önlemler almak zorunda kalacağım.

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Bu ve benzeri mesajlara hiç şaşırmıyorum...Eski öğretmenlerin hiç bilmedikleri problemler var artık...Eskiler "Şu çocuk yaramaz, bu çocuk uslu" der, öğrencilerini kafasına göre tasnif eder ve yoluna devam ederdi...En önemlisi...Küçücük çocuklarda bilevar...Ne öğretmenlik kurumu hazır bu yeni duruma ne de eğitim sistemi...

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Bir...İki...Toplumun yaşça küçük kesiminde hızla artanbir türlü ciddiye almıyoruz.Üç...Ortalıkta ne yapacağını (hatta elini kolunu nereye koyacağını) bilemeyen, canı fena hâlde sıkılan, bir işi gücü olmasa ortalığı ayağa kaldıracak genç babalar görüyorum...Ön planda olan davranış kalıbı bunlar...Dört...Cevabı biliyorsunuz aslında...

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Dersler bitti, zil çaldı.Önce birinci sınıflar çıkıyor...çok yorgun; birbirlerini görünce azıcık laflamaya çalışıyorlar ama hâlleri yok.Dikkatimi çekiyor.bahçede gördükleri bütün kedilere saldırıyor, tekme atıyor, bağırıyorlar.da annelerinin itirazına rağmen eve gitmeden önce okul bahçesindeki kedileri sevmek istiyorlar.şimdiden belirginleşiyor...

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Bu yazdıklarım bir başlangıç olsun...

Hem şu uzun zamandır horladığımız konuyu; sevgi meselelerini de konuşalım...

Sevgisizliği yani...

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NOT DEFTERİ

Geçmişin yabancı bir ülke olduğunu yazıyorlar. Saçmalık. Geçmiş benim vatanım. Gelecek, yabancı yüzlerle dolu yabancı bir ülke, oraya adım atmam. (G. GOSPODINOV / Ve Her Şey Aya Büründü)